Несподіване повернення: Девід Кемерон очолив МЗС Великої Британії

Британці дізналися про серйозні зміни у складі уряду. Рішення прем'єр-міністра Ріші Сунака у багатьох викликало, м'яко кажучи, здивування. Місцеві ЗМІ звертають увагу на те, що все це відбувається менш ніж за рік до парламентських виборів. Схоже, у Сунака не залишилося запасних гравців у команді.

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Що ж сталося? Прем'єр-міністр відправив у відставку Суеллу Браверман, яка очолювала Міністерство внутрішніх справ Британії. Між ними стосунки одразу не склалися, і терпець Сунака увірвався після того, як Браверман опублікувала статтю в престижній газеті The Times, присвячену масовій акції на підтримку палестинців, що відбулася в Лондоні минулими вихідними.

Суелла Браверман

За різними даними, у ній узяли участь від 300 до 800 тисяч осіб. Поліція була змушена застосувати силу. Було затримано приблизно 150 порушників громадського порядку.

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Глава МВС Браверман у своїй статті звинуватила лондонську поліцію в упередженості. Вона заявила, що стосовно учасників антиізраїльських акцій поліцейські діяли значно м'якше порівняно з тим, як жорстко вони розганяли демонстрантів правого спрямування. По суті, це було приховане звинувачення в антисемітизмі.

Стаття викликала величезний резонанс. Громадськість вимагала негайної відставки Браверман, і Сунак це почув.

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МВС Британії очолив Джеймс Клеверлі, який не так давно був призначений на посаду міністра закордонних справ. І ось тут Сунак повною мірою відчув дефіцит гравців у своїй команді. Йому потрібен був новий глава МЗС. Погодьтеся, пост дуже важливий.

Сунаку довелося повернути у велику політику Девіда Кемерона! Саме це рішення стало сюрпризом для більшості британців. Нагадаємо, Кемерон був прем'єр-міністром Сполученого Королівства у 2010−2016 роках. Він виступав проти виходу Британії зі складу Євросоюзу і пішов у відставку після референдуму, коли понад 50% британців підтримали Brexit. Ба більше, Кемерон тоді ж позбувся мандата члена парламенту. Він був депутатом Палати громад. І тепер Сунаку довелося спішно вводити колишнього прем'єра до складу Палати лордів, щоб вручити йому міністерський портфель.

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Уже тільки це викликало резонанс у королівстві. Але призначення Кемерона міністром закордонних справ може мати набагато глибше значення. Воно свідчить про те, що Сунак напередодні парламентських виборів прагне показати виборцям, що він збирає навколо себе нову, дуже досвідчену команду, яка здатна ефективно управляти країною. Кемерон за минулі сім років не змінив свого ставлення до Brexit. Його призначення може свідчити про те, що Лондон готовий іти на зближення з Брюсселем, шукати нові компроміси, щоб пом'якшити наслідки «розлучення».

Ріші Сунак

Крім того, Сунак показав, що він позбувається присутності в уряді людей, яких привів туди Борис Джонсон. Це означає, що британський прем'єр не боїться оголосити війну правому крилу консерваторів і проводити надалі виважену самостійну політику. Британські ЗМІ впевнені, що нинішні зміни у складі кабміну це тільки початок великого струсу.

Раніше повідомлялося, що Ріші Сунак висловився про можливість тренувань наших бійців британськими інструкторами в Україні.

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