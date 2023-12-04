Зимові свята наближаються: готуємо смачні салати «Добра свекруха» та «Блондинка»

Різдво та Новий рік все ближче, і до Людмили Борщ, яка пропонує жінкам готувати смачний салат «Міледі», приєднуються інші кулінари.

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Так, фахівець з сайту «Майстерня ідей» пропонує здивувати гостей салат з оригінальною назвою «Добра свекруха».

«Мій чоловік похвалив цей салат за відмінне поєднання інгредієнтів, особливо виділивши перець та паприку, які надають вишуканого смаку та легкої гостроти. Безперечно рекомендую спробувати!» — пише авторка салату.

Для нього потрібні:

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гриби — 300 г.

курка — 300 г.

цибуля — 150 г.

морква — 150 г.

огірки — 100 г.

яйця — 3 шт.

кукурудза — 100 г.

паприка мелена — 1 ч. л.

перець червоний мелений — 0,5 ч.л.

перець гострий — 0,5 ч.л.

сіль — 1 ч. л.

майонез — 3 ст.л.

Приготування Гриби добре промиваємо, чистимо і нарізаємо на шматочки. Цибулю дрібно січемо, а моркву нарізаємо довгими смужками. РЕКЛАМА На розігріту суху сковороду викладаємо гриби та смажимо їх до повного випаровування рідини, періодично помішуючи. Лише після випаровування вологи додаємо олію. Солимо, перчимо, додаємо червоний гострий перець та паприку. Наступним етапом додаємо цибулю і смажимо ще 5 хвилин. Потім кладемо у суміш моркву, накриваємо сковороду кришкою і смажимо до м’якості моркви. Окремо подрібнюємо варені яйця та огірки (їх нарізаємо смужками). РЕКЛАМА Відварену курячу грудку нарізаємо на шматочки. Наостанок змішуємо всі інгредієнти у глибокій мисці і додаємо майонез.

Своєю чергою, відома кулінарка Наталія Калніна у відповідь запропонувала приготувати салат «Блондинка». Звичайно, вона не мала на увазі, що невістка зазвичай поводить себе, як невміла блондинка, але запевнила, що салат вийде дуже смачним.

Для салату знадобляться:

картопля (3 середні бульби)

томати свіжі -3−4 шт

ковбаса — 150 г

сир — 100 г

часник — 1−2 зуб.

майонез і сіль — за смаком.

Сам процес приготування Наталія показала на короткому відео.

Також нагадаємо, що зірка проєкту «МастерШеф» Тетяна Литвинова розкрила секрет приготування смачної піци вдома протягом довгих «зимових вихідних».

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