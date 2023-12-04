Відома кулінарка Тетяна Литвинова, яка вже активно пропонує рецепти до різдвяного столу, поділилася секретом приготування смачної піци.

У домашній піцці вона радить використовувати базові українські інгредієнти.

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«Піцу не можна перевантажувати, як що готуєте в звичайній духовці. Саме правильні наповнювачі у вигляді соусу та сиру дуже важливі», — впевнена майстриня.

Продукти для 3х піц по 350 г:

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борошно 600 г,

дріжджі сухі (заморожені) 4 г,

вода льодяна 410 г,

сіль 11 г,

цукор 10 г,

оливкова олія 20 г,

томатне пюре 200−250 г,

сир моцарела 200 г,

базилік до подачі

Приготування:

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В ємності зʼєднати просіяне борошно, дріжджі, сіль, цукор та воду. Вимішувати 10 хвилин. Додати олію і ще 5 хвилин.

Розділити тісто на три частини закрутивши в ідеальний круг з усіх сторін комочки та поставити в плаский посуд під кришку на 4−8 годин.

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Обʼєднати рисове та звичайне борошно на підсипку. Дістати тісто за 30 хв до готування з холодильнику та ввімкнути духовку.

Пергамент підсипати охайно сумішшю борошна. Покласти тісто руками та обгорнути його в борошно. Розтягуючи тісто, сформувати піцу не натискаючи на бортик.

Намастити томатне пюре пензликом чи руками дуже обережно. Зверху присипати сиром, як на відео.

Випікати 10 хвилин чи до золотистої скоринки бортика.

Ще більше нюансів у цьому відео.

Своєю чергою відома кулінарка Людмила Борщ запропонувала рецепт салату «Жіноча радість», який прийде на допомогу кожній господині в новорічну ніч.

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