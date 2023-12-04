Новорічний салат «Міледі» від Людмили Борщ: елегантна страва з «мандариновим» сюрпризом

Відома кулінарка Людмила Борщ впевнена, що кожна жінка — це одночасно і чарівна королева, і «Французька коханка», і звичайно, справжня «Міледі».

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Таким словом, як відомо, називали благородних дам, які вражали всіх своєю красою й обізнаністю, і до того ж, тримали на своїх елегантних плечах весь дім.

«Знаю, що багатьом набридли салати, але не можу не поділитися ще одним рецептом, адже страва виходить такою смачною!» — запевняє Людмила Борщ.

Назва салату, за її словами, зовсім не про міледі Вінтер з «Трьох мушкетерів», а про кожну жінку, яка намагається своєю турботою й стараннями створити у сім'ї атмосферу благородного сімейства, де всі люблять і поважають одне одного, і де хочеться не тільки зустрічати разом Різдво чи Новий рік, а й бути за одним столом кожного дня.

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Крім того, салат дуже корисний, оскільки замість майонезу в ньому використовуються інші інгредієнти, в тому числі і мандарини.

Продукти:

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курка — 250 г

пекінська капуста

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сир твердий 100 г

червона цибуля 0,5 шт.

мандарин 2 шт.

олія оливкова 3 стол. л

лимонний сік 2−3 стол. л.

дижонська гірчиця 2 чайн. л.

кунжут

сіль, прованські трави

крохмаль 3 стол. л.

Процес приготування салату кулінарка показала на короткому відео.

Також Людмила Борщ запропонувала рецепт салату «Жіноча радість», який може виручити кожну господиню у святкову ніч.

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