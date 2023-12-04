Новорічний салат «Міледі» від Людмили Борщ: елегантна страва з «мандариновим» сюрпризом
Відома кулінарка Людмила Борщ впевнена, що кожна жінка — це одночасно і чарівна королева, і «Французька коханка», і звичайно, справжня «Міледі».
Таким словом, як відомо, називали благородних дам, які вражали всіх своєю красою й обізнаністю, і до того ж, тримали на своїх елегантних плечах весь дім.
«Знаю, що багатьом набридли салати, але не можу не поділитися ще одним рецептом, адже страва виходить такою смачною!» — запевняє Людмила Борщ.
Назва салату, за її словами, зовсім не про міледі Вінтер з «Трьох мушкетерів», а про кожну жінку, яка намагається своєю турботою й стараннями створити у сім'ї атмосферу благородного сімейства, де всі люблять і поважають одне одного, і де хочеться не тільки зустрічати разом Різдво чи Новий рік, а й бути за одним столом кожного дня.
Крім того, салат дуже корисний, оскільки замість майонезу в ньому використовуються інші інгредієнти, в тому числі і мандарини.
Продукти:
курка — 250 г
пекінська капуста
сир твердий 100 г
червона цибуля 0,5 шт.
мандарин 2 шт.
олія оливкова 3 стол. л
лимонний сік 2−3 стол. л.
дижонська гірчиця 2 чайн. л.
кунжут
сіль, прованські трави
крохмаль 3 стол. л.
Процес приготування салату кулінарка показала на короткому відео.
Також Людмила Борщ запропонувала рецепт салату «Жіноча радість», який може виручити кожну господиню у святкову ніч.138