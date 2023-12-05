Ford відкликає десятки тисяч автомобілів популярних в Україні моделей: водіїв попередили про небезпеку

Як стверджували автоексперти, у автомобілів Ford Fiesta (2002−2008), який увійшов до трійки найгірших малолітражок, основні скарги стосувалися підвісок, кузова та вихлопної системи. Якщо у вас є Ford Fiesta 2015 року, а також Fusion 2016 року або Lincoln MKZ 2016 року випуску, то варто знати, що існує ризик раптового відкриття дверей під час руху.

РЕКЛАМА

Як повідомляє motor1.com, компанія Blue Oval оголосила про відкликання 45 173 цих автомобілів для усунення проблеми. Справа в тому, що язичок клямки може тріснути і вийти з ладу.

Ford дізнався про цю проблему ще влітку цього року після проблеми з Fusion 2016 випуску. Автовиробник спільно з постачальником розслідував ситуацію та визначив кількість потенційно несправних деталей. Станом на 18 жовтня 2023 року було зафіксовано понад півсотні скарг на несправність дверних замків або несподіване відкриття дверей.

Читайте також: Пройшли випробування часом: ТОП-3 італійських авто, які рекомендують купувати самі італійці

РЕКЛАМА

У компанії вважають, що близько одного відсотка з 45 173 автомобілів схильні до цієї проблеми. Щоб вирішити цю проблему, дилери перевіряють час виробництва замків. Якщо з'ясується, замок було зроблено у «небезпечний період», то техніки замінять усі деталі.

Зазначається, що відкликання торкається лише тих автомобілів, які були зареєстровані в регіонах з теплим кліматом.

РЕКЛАМА

Раніше експерти назвали шість важливих моментів, які небезпечно ігнорувати при купівлі автомобіля, що був у використанні.

Фото із сайту motor1.com

РЕКЛАМА

217

Читайте нас у Facebook та Instagram