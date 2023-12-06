Торт «Прекрасна Марія» від Тетяни Литвинової: смаколик для святкування нашої Перемоги у війні

Поки до Різдва та Нового року залишається ще трохи часу, авторка смачної святкової закуски Тетяна Литвинова вирішила в День ЗСУ приготувати торт до Перемоги України у війні. Торт називається «Прекрасна Марія».

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«А то раптом скоро Перемога, а нам святкувати немає з чим», — попередила жартома відома кулінарка.

І цей тортик, впевнена Литвинова, обов'язково буде до вподоби кожному.

Інгредієнти:

Тісто:

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300 г вершкового масла

4 жовтки

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450 г борошна

1ч. л розпушувача

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150 г волоських горіхів + 250 г на прикрасу

Меренга:

4 яєчні білки

200 г цукру

Крем:

650 г вареного згущеного молока

450 г вершкового масла



Як приготувати смакоту, кулінарка показала в невеликому ролику.

А ще одна відома кулінарка Людмила Борщ поділилася рецептом салату «Міледі». Він не тільки дуже смачний та яскравий, а ще й корисний, оскільки в ньому немає майонезу.

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