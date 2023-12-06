Торт «Прекрасна Марія» від Тетяни Литвинової: смаколик для святкування нашої Перемоги у війні
Поки до Різдва та Нового року залишається ще трохи часу, авторка смачної святкової закуски Тетяна Литвинова вирішила в День ЗСУ приготувати торт до Перемоги України у війні. Торт називається «Прекрасна Марія».
«А то раптом скоро Перемога, а нам святкувати немає з чим», — попередила жартома відома кулінарка.
І цей тортик, впевнена Литвинова, обов'язково буде до вподоби кожному.
Інгредієнти:
Тісто:
300 г вершкового масла
4 жовтки
450 г борошна
1ч. л розпушувача
150 г волоських горіхів + 250 г на прикрасу
Меренга:
4 яєчні білки
200 г цукру
Крем:
650 г вареного згущеного молока
450 г вершкового масла
Як приготувати смакоту, кулінарка показала в невеликому ролику.
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