Гаряча новорічна закуска від Тетяни Литвинової: порадуйте своїх близьких (відео)

Відома кулінарка Тетяна Литвинова, яка поділилась з українцями рецептом вишуканої французької закуски, вирішила запропонувати ще одну страву на новорічний стіл — гарячу закуску або салат з млинців, який можна готувати навіть «з вчорашніх млинців».

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«Ви теж у пошуку нових новорічних закусок? Я під Новий рік отримую одне й те саме питання — є щось новеньке? Тож ловіть і ви рецептик. Цей млинцевий салат був хітом у моєму ресторані, доступний у двох варіантах: з мідіями та сердечками. Так що і вибір є. Основою цієї страви є підсушені в духовці млинці, які дають повітряну і трохи хрумку основу. В поєднанні з гостро-солодкими овочами та пружними курячими серцями, створюють неймовірно цікаву страву! Впевнена, що ви здивуєте своїх», — розповіла кулінарка.

Інгредієнти :

Млинці — 10 шт

Серця курячі — 300гр

Морква 100г

Цибуля ріпчаста 170гр

Часник — 3 зубчики

Вершки 15% - 200мл

Соус соєвий — 2 ст.л.

Кукурудза — 100гр

Чебрець — 2 гілочки

Перець чилі — ½шт.

Олія — 2−3ст.л.

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Процес приготування такої закуски вона показала на відео.

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