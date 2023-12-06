Інколи чекати доводиться до місяця: скільки коштують дрова у різних регіонах України

Українці продовжують закупівлю дров, чому сприяє збільшення Кабміном субсидії на придбання твердого палива. У різних регіонах лісництва пропонують їх від близько 600 до 1500 гривень за кубічний метр. Наприклад, найдешевші дрова у Чернігівській області — 674 гривні, а найдорожчі — у Дніпропетровській області, де за кубічний метр доведеться викласти 1443 гривні. Кожна людина може замовити не більше 15 кубометрів на рік, обмеження діють для уникнення можливих маніпуляцій з перепродажу.

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«Ціни на дров'яну продукцію для населення у Подільському лісовому офісі (Хмельницька, Чернівецька та Тернопільська області) лишилися на рівні минулого року, хоч і подорожчали паливно-мастильні матеріали та збільшились зарплати. Середня ціна на дрова паливні з ПДВ становить 1051 грн/м куб, — розповідає «ФАКТАМ» Ольга Ржепянська, прессекретарка Подільського лісового офісу. — Також деякі філії реалізують уже колоті дрова. Вони обійдуться дещо дорожче, в залежності від породи деревини — від 1770 до 2240 грн за кубометр. Можливість доставлення та відвантаження дров визначається індивідуально, за наявності транспортного засобу у філії.

Для того, щоби придбати тверде паливо, потрібно звернутися до найближчої лісогосподарської філії ДП «Ліси України» чи лісництва. При купівлі дров у лісгоспах необхідно мати паспорт та ідентифікаційний номер. Оплатити можна інтернетом, наприклад, скориставшись додатком банку або терміналом на місці. Крім того, можна придбати дрова онлайн в інтернет-магазині https://drovae.gov.ua/. Необхідно зайти на ресурс та авторизуватися через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтеся. Вказати адресу доставлення дров. Система автоматично підтягне найближчі до вас лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Або на сайті ДП «Ліси України» знайти контакти та адреси усіх лісогосподарських філій та зв'язатися безпосередньо з фахівцями, які допоможуть у придбанні дров".

У лісництвах Київській області дрова пропонують купувати по 1073 грн за кубічний метр, на Вінниччині — по 1159 гривень, у Миколаївській області — по 1339 гривень. Середня вартість за дрова по філіях Карпатського офісу, куди входять Львівська, Івано-Франківська та Волинська області, становить від 840 грн / м куб. до 1200 гривень.

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«Дерева м’яких порід — липа, тополя, осика — вартують 520 гривень за кубічний метр. Сосна — 550, береза — 600. Дуб, ясен — 750, — каже „ФАКТАМ“ Максим Левкович, лісничий філії „Городнянське лісове господарство“ ДП „Ліси України“. - Колоті дрова дорожчі й черг на них нема. Сосна вартує 1400 гривень за куб, береза — 1600, тверді породи — 1800».

В середньому лісгоспи Рівненщини продають дрова твердих порід по 750 гривень за кубічний метр. Але є нюанс — вам привезуть колоди, різати потрібно буде самостійно, тому що лісівники не справляються з всіма замовленнями. Колоті можна купити лише у Здолбунівському лісництві за 1800 гривень за кубічний метр.

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У приватних продавців ціни значно більші. Минулого року за вантажівку дров люди платили 6−9 тисяч. Від літа 2023 року вони стали дорожчати — по 12 тисяч. А зараз беруть від 15 до 20 тисяч гривень. Й люди змушені брати, бо у лісництвах великі черги, транспорту на всіх не вистачає, і доводиться чекати до місяця, поки привезуть.

Раніше у ПФУ нагадали, кому не буде продовжена субсидія в опалювальному сезоні та хто з українців має право на одержання 50% знижки на оплату житлово-комунальних послуг.

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