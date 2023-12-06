Батьку Брітні Спірс ампутували ногу

Батько популярної співачки Брітні Спірс Джеймі Спірс, від опіки якого попзірка звільнилася лише у 2021 році, провів у лікарні кілька тижнів через обширну інфекцію в нозі. Про це виданню TMZ повідомили джерела, які безпосередньо знають ситуацію. Чоловік переніс 5 безрезультатних операцій, щоб зупинити інфекцію, і лікарі вирішили, що єдиним виходом буде ампутація.

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«Джеймі почувається не дуже добре. У нього з'явилися інші недуги, і він був пригнічений потоком критики з приводу доньки, він це все вважає жахливо несправедливим», — кажуть джерела.

Ще один несподіваний поворот в історії стосунків тата та дочки — останнім часом Брітні стала м'якшою стосовно свого батька. Були випадки, коли вона казала, що сумує за татом, а одного разу навіть говорила про те, що хоче вислати йому гроші, щоб допомогти.

Що стосується Джеймі, то джерела стверджують, що він нічого не бажає більше, ніж примирення з дочкою, і не тримає на неї зла.

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Останнім часом Брітні намагається налагодити сімейні стосунки. Вона запросила свою маму Лінн до Лос-Анджелеса на вихідні на її 42-й день народження, і вони чудово порозумілися. Вони вже кілька тижнів розмовляють телефоном і налагоджують нові стосунки.

Брітні також запросила сестру Джеймі Лінн на вечірку, хоча її не було в місті і вона не змогла бути присутньою. Брітні спілкується зі своєю сестрою. Її брат Браян приєднався до святкування на вихідних.

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Видання пише, що Брітні сумує за своєю сім'єю, і тепер, коли вона розповіла правду у своїх мемуарах, вона хоче відновити зв'язок. Джеймі був би останнім шматочком цієї головоломки.

Додамо, що днями ЗМІ заговорили, що Брітні Спірс страждає від рідкісного психічного захворювання. Припускають, що у виконавиці акатизія.

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Можливо, тому вона шокувала шанувальників, вийшовши у соцмережі абсолютно голою.

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