Свято наближаємо: мережу «підірвали» привітання з «подвійним» святом Миколая та ЗСУ

Цього року Україна 6 грудня відзначає два свята — День Збройних Сил України, який вперше збігається з великим церковним святом — днем Святого Миколая.

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Тому винахідливі українці не змогли пропустити такого «збігу» й мережа вибухнула «військовими» листівками із зображеннями Святого Миколая, який приносить подарунки «чемним хлопчикам з ЗСУ», та з задоволенням літає на літаках, керує танками та БТР.

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Як виявилося, автор більшості цих листівок — митець Vanila Bricks. На своїй сторінці в Instagram та у коментарях під світлинами він розповів, що ці зображення були створені за допомогою штучного інтелекту.

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Під опублікованими світлинами люди залишають багато коментарів, більшість з яких — позитивна.

Користувачі зазначають, що український тризуб на зображеннях — «практично ідеальний і дуже детальний».

Багато хто наголошує, що картинки — просто супер. Крім того, більшість українців дякують ЗСУ за витримку й боротьбу за нашу державу.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зранку привітав українських воїнів зі святом, подякував всім, хто стоїть на захисті України «у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога».

Як повідомлялось, українські військові своє професійне свято відзначають рекордною кількістю знищених російських окупантів за добу та десятками одиниць ворожої техніки. Зокрема, вночі Сили ППО знищили 41 «шахед», якими росія атакувала наші міста та села.

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