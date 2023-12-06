«Зачекайте щонайменше 20 хвилин, перш ніж з’їсти ще»: дієві поради, як не погладшати у святковий сезон

Під час тривалих різдвяних та новорічних свят більшість людей небезпідставно очікують, що вони наберуть зайву вагу. Доктор медичних наук Еллісон Стіл розповіла виданню honorhealth.com., що слід робити, аби зберегти здоров'я в цей період.

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Ставте досяжні цілі. Зосередьтеся на підтримці ваги, а не на її зниженні. Якщо втрата ваги не здається досяжною, постановка більш реалістичних цілей може допомогти зберегти мотивацію та утримати вас на правильному шляху після святкового сезону.

Плануйте заздалегідь. Це містить принесення власної їжі або страв на святкове зібрання, огляд столу, коли ви приїжджаєте, щоб спланувати їжу і запланувати фізичні вправи.

Не пропускайте приймання їжі і не зберігайте калорії. Відмова від сніданку чи обіду перед зустріччю, щоб потім з'їсти більше, насправді може обернутися проти вас. Це може призвести до частих перекусів і переїдання. Хоча жодні страви не повинні бути під забороною, поставте собі за мету їсти в першу чергу здорову їжу. Це допоможе звести до мінімуму споживання найбільш поживних продуктів.

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Перестаньте їсти, коли ви майже наситилися. Зачекайте щонайменше 20 хвилин, перш ніж з'їсти щось ще. Якщо ви збираєтеся їсти менш поживну їжу, їжте меншими порціями. Це дозволить вам більше насолоджуватися стравами і вечіркою.

Хоча під час схуднення слід уникати алкоголю, якщо ви хочете випити, встановіть ліміт. Вживання алкоголю може призвести до поганого вибору їжі та переїдання.

Сплануйте заздалегідь і заплануйте свої фізичні вправи. Ви навіть можете започаткувати нові активні традиції, які не пов'язані з їжею. Піші прогулянки, святкові веселі пробіжки або прогулянки — це чудові способи тренуватися і водночас насолоджуватися спілкуванням з близькими.

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Нестача сну може вплинути на ваш метаболізм і призвести до зниження контролю над імпульсами. Тому важливо, щоб ви отримували хороший, спокійний сон у цю напружену пору року.

Набирання ваги, потурання бажанням або зниження фізичної активності не означає, що ваш шлях до схуднення закінчився. Завтра буде новий день, щоб відновити свій звичний режим харчування і повернутися на правильний шлях.

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Раніше дієтологиня Анна Мохонько розповіла, як правильно харчуватись у святкові дні, щоб зберегти здоров'я та фігуру.

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