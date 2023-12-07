Дворазовий чемпіон світу з футболу після смерті сина втратив розкішний особняк через величезні борги

Легенда футболу, дворазовий чемпіон світу у складі збірної Бразилії Кафу, у якого кілька років тому помер син, через величезні борги був змушений продати сімейний особняк у Сан-Паулу, повідомляє The Sun.

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Розкішне майно 53-річного ексодноклубника Андрія Шевченка за «Міланом» пішло з молотка за рішенням суду. Кафу намагався зупинити аукціон, стверджуючи, що особняк із шістьма спальнями — його основна резиденція, і як сімейне майно його не можна було вилучати згідно із законодавством Бразилії. Його адвокати стверджували, що виплата боргів, які накопичив Кафу, була гарантована іншою власністю знаменитості. Проте суд відхилив ці аргументи

Шикарний будинок Кафу має ліфт, басейн, приватний кінотеатр. На території є футбольне поле. Вартість особняка — понад 8 млн доларів. Однак його продали «лише» за 5 мільйонів. Раніше через суд у Кафу вже конфіскували п'ять об'єктів нерухомості через фінансові борги.

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Фінансові труднощі легендарного бразильця почалися ще 2019 року. Переможець Ліги чемпіонів стверджує, що свого часу він спробував допомогти бізнесменові із Сан-Паулу, імені якого не називає, і невдовзі почалися проблеми. «Я довірив йому свою репутацію, позичив йому дещо, і в результаті це призвело до боргу, який накопичується як снігова куля», — заявив Кафу.

Зазначимо, що ексфутболіст — єдиний в історії учасник трьох фіналів чемпіонату світу, у двох з яких він перемагав (1994-го та 2002-го). На клубному рівні Кафу виступав за «Сан-Паулу», «Сарагосу», «Палмейрас», «Рому» та «Мілан». Серед найбільш вагомих досягнень бразильця, окрім двох золотих та однієї срібної нагород світових першостей, перемоги у Лізі чемпіонів та Суперкубку УЄФА, а також виграш Кубка Америки (двічі), Кубка конфедерацій та клубного чемпіонату світу. Кафу, в активі якого рекордні 142 матчі (5 голів) у футболці збірної Бразилії, входить до сотні найкращих футболістів в історії за версією ФІФА.

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Знаменита четвірка «Мілана» початку 2000-х — Кака, Кларенс Зеєдорф, Андрій Шевченко та Кафу

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що багаторазовий чемпіон Німеччини оголосив себе банкрутом.

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Фото Instagram, ФК «Мілан»

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