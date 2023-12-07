Стало відомо: скільки українських дітей викрала росія

Наразі офіційно підтвердили депортацію окупантами понад 19,5 тисяч українських дітей. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів під час міжнародної конференції з прав людини «Свобода або страх».

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«Наразі є цифра у понад 19540 офіційно підтверджених депортованих українських дітей. Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, то нам треба 55 років. І це на тлі того, що РФ кожного дня продовжує депортувати все нові і нові групи українських дітей з території нашої держави», — сказав Лубінець.

За його словами, зараз українська влада має багато ініціатив щодо повернення українських дітей.

«Та, на жаль, ми не маємо дуже багато інструментів, як нам повернути всіх українських депортованих дітей. Але ми шукаємо все нові і нові конкретні інструментарії, як ми можемо повертати наших українських дітей», — сказав Лубінець.

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Як писали «ФАКТИ», 6 грудня до України повернули ще вісьмох дітей, вивезених окупантами за межі нашої країни. Четверо дівчаток і четверо хлопців віком від 8 до 18 років вже скоро возз’єднаються зі своїми родинами та зустрінуть свята в обіймах своїх близьких на Батьківщині.

Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

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