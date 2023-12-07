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Політика

У «побитого» у СІЗО Дубінського таки знайшли зламані ребра

15:58 7 грудня 2023
Олександр Дубинський

У народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді, діагностували перелом двох ребер. Про це повідомляється на Telegram-каналі Dubinsky.pro.

«Сьогодні, на 5 день після побиття нардепа Дубінського, адміністрація СІЗО організувала для нього рентген. Зламані 2 ребра», — йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що Київський апеляційний суд залишив без змін апеляцію нардепа Дубінського щодо тримання його під вартою. Суд проходив у закритому режимі, інформує Суспільне.

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Він пробуде у СІЗО до 12 січня 2024 року без права на заставу.

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Як писали «ФАКТИ», раніше в поліції Києва не підтвердили факт побиття народного депутата Дубінського, який перебуває у СІЗО.

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