У «побитого» у СІЗО Дубінського таки знайшли зламані ребра

У народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді, діагностували перелом двох ребер. Про це повідомляється на Telegram-каналі Dubinsky.pro.

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«Сьогодні, на 5 день після побиття нардепа Дубінського, адміністрація СІЗО організувала для нього рентген. Зламані 2 ребра», — йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що Київський апеляційний суд залишив без змін апеляцію нардепа Дубінського щодо тримання його під вартою. Суд проходив у закритому режимі, інформує Суспільне.

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Він пробуде у СІЗО до 12 січня 2024 року без права на заставу.

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Як писали «ФАКТИ», раніше в поліції Києва не підтвердили факт побиття народного депутата Дубінського, який перебуває у СІЗО.

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