35.43 / 36.07 38.52 / 39.34
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

«Побиття» Дубинського у СІЗО: поліція Києва виступила із заявою

10:42 3 грудня 2023
Дубінський

В поліції Києва не підтвердили факт побиття народного депутата Олександра Дубінського, якого цієї осені спочатку відправили під домашній арешт, а згодом й у СІЗО

В столичній поліції повідомили, що провели перевірку інформації адвокатів Дубінського, які заявляли, що їньому підзахисному під час перебування у слідчому ізоляторі наносили тілесні ушкодження.

Читайте також: Суд заарештував «нажиті непосильною працею» 23 квартири та 15 автомобілів Дубінського

Напередодні адвокати стверджували, що швидка допомога «констатувала множинні гематоми, а також підозру на перелом ребра». За їхніми словами, «Дубинський вимагає приїзду начальника Київського слідчого ізолятора, а також негайної реакції міністра юстиції Малюськи, генерального прокурора Костіна, голови національної поліції Клименка», адже «існує реальна небезпека здоров'ю та загроза життю народного депутата України».

РЕКЛАМА

«Слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до пенітенціарної установи для зʼясування обставин події.
За результатами перевірки, судово-медичного дослідження інформація, викладена у повідомленні, не підтвердилась», — заявили у відділі комунікації поліції Києва.

Нагадаємо, що Олександру Дубінському та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій у складі злочинної організації. В Офісі генпрокурора зазначали, що ця організація під керівництвом двох співробітників російського головного управління генштабу зс рф діяла в столиці України у вигляді агентурної мережі, учасником якої й був нардеп. Він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь держави-агресорки.

РЕКЛАМА

Фото зі сторінки Олександра Дубінського

РЕКЛАМА

204

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

журналіст та письменник Василь Зима

Такої України путін не боїться: журналіст про те, як ми пограємо війну і шанс бути нацією

салат

Салат «Жіноча радість» від Людмили Борщ: порадує кожну красуню у святкову ніч

Щастя на долонях

Тельцям — цікаві зарубіжні пропозиції, Рибам — масштабні проєкти: фінансовий гороскоп на грудень від Марини Скаді

бурі

Можливі проблеми зі здоров’ям та технікою: названо дати магнітних бур у грудні

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту