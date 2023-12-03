«Побиття» Дубинського у СІЗО: поліція Києва виступила із заявою

В поліції Києва не підтвердили факт побиття народного депутата Олександра Дубінського, якого цієї осені спочатку відправили під домашній арешт, а згодом й у СІЗО

РЕКЛАМА

В столичній поліції повідомили, що провели перевірку інформації адвокатів Дубінського, які заявляли, що їньому підзахисному під час перебування у слідчому ізоляторі наносили тілесні ушкодження.

Читайте також: Суд заарештував «нажиті непосильною працею» 23 квартири та 15 автомобілів Дубінського

Напередодні адвокати стверджували, що швидка допомога «констатувала множинні гематоми, а також підозру на перелом ребра». За їхніми словами, «Дубинський вимагає приїзду начальника Київського слідчого ізолятора, а також негайної реакції міністра юстиції Малюськи, генерального прокурора Костіна, голови національної поліції Клименка», адже «існує реальна небезпека здоров'ю та загроза життю народного депутата України».

РЕКЛАМА

«Слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до пенітенціарної установи для зʼясування обставин події.

За результатами перевірки, судово-медичного дослідження інформація, викладена у повідомленні, не підтвердилась», — заявили у відділі комунікації поліції Києва.

Нагадаємо, що Олександру Дубінському та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій у складі злочинної організації. В Офісі генпрокурора зазначали, що ця організація під керівництвом двох співробітників російського головного управління генштабу зс рф діяла в столиці України у вигляді агентурної мережі, учасником якої й був нардеп. Він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь держави-агресорки.

РЕКЛАМА

Фото зі сторінки Олександра Дубінського

РЕКЛАМА

204

Читайте нас у Facebook та Instagram