Аварія у київському метро: як буде працювати наземний транспорт

В Києві закрили шість станцій метро на «синій» гілці між станціями «Теремки» — «Деміївська» у зв'язку з розгерметизацією тунелю та потоком води, яка пішла на колії.

РЕКЛАМА

В КМДА повідомили маршрути наземного транспорту, який буде курсувати від «Теремків» до «Либідської».

«Ці зміни відбуваються у зв’язку з ремонтом перегінного тунелю на „синій“ гілці метрополітену», — йдеться у повідомленні.

Тимчасовий автобусний маршрут № 2м «Кібернетичний центр — ст. м. «Теремки» — ст. м. «Либідська». На ньому працюватиме 60 автобусів з інтервалом руху 1 хв.

РЕКЛАМА

Тимчасовий тролейбусний маршрут № 43к «Кібернетичний центр — ст. м. «Либідська». Працюватиме 20 тролейбусів з інтервалом у 3 хв.

Шлях автобусного маршруту № 38 подовжується до ст. м. «Либідська». Працюватиме 5 автобусів з інтервалом у 17 хв.

РЕКЛАМА

Рух тролейбуса № 50 «Вул. Милославська — ст. м. «Либідська» тимчасово припиняється.

На тролейбусному маршруті № 50к «вул. Милославська — пл. Дарницька» збільшується кількість рухомого складу. Працюватиме 10 тролейбусів з інтервалом у 9 хв. Посилення роботи цього маршруту дасть змогу частково переорієнтувати пасажиропотік з Оболонсько-Теремківської лінії на Святошинсько-Броварську.

РЕКЛАМА

Схеми руху тимчасових маршрутів можна подивитись на kyivcity.gov.ua.

Нагадаємо, раніше київська влада планувала закрити частину «синьої» гілки метро з 9 грудня. Орієнтовно ремонт може тривати пів року.

742

Читайте нас у Facebook та Instagram