Україна вміє бути вдячною: нардеп розповів, хто з пенсіонерів має право на надбавку до пенсії в 4200 грн

Український парламент ухвалив закон про надбавки до пенсій окремій категорії громадян.

Про це нагадав народний депутат України Володимир В’ятрович, пише профільне видання.

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У 2024 році таку надбавку можуть отримувати пенсіонери, які були політв’язнями в СРСР.

За словами В'ятровича, у травні 2023 року Верховна Рада ухвалила проєкт закону № 8032, згідно з яким борцям за незалежність України, яких було ув’язнено за їхні переконання, надаються надбавки до пенсій у розмірі 4200 гривень на місяць з подальшою індексацією.

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На ці доплати можуть розраховувати ті, кого комуністичний режим піддав репресіям з політичних або релігійних міркувань і був позбавлений волі або поміщений примусово до психіатричного закладу.

«Там де пам’ятають загиблих — будуть ті, хто захищає живих. Але нарешті ми пам’ятаємо ще й живих. Це правильний сигнал українському суспільству, ветеранам і нинішнім борцям за незалежність. Україна — держава, яка вміє бути вдячною. Україна шанує своїх героїв», — впевнений В’ятрович.

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«ФАКТИ» також повідомляли, кому з пенсіонерів у 2024 році підвищать пенсійні виплати.

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