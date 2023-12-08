Засипте жменю солі в унітаз: результат вас приємно здивує

Багатьом господиням відомо, що унітаз можна очистити виделкою, або навіть без вантуза, а нещодавно в мережі з'явився лайфхак про те, як можна застосовувати для чищення звичайну кухонну сіль.



Як відомо, сіль прибирає бруд, дезінфікує, вона може прибрати наліт від води. Для цього на вологу поверхню унітаза засипати сіль, залишити на 30 хвилин. Потім пройтись по сантехніці йоржиком. Частки солі ідеально приберуть весь бруд, при цьому не шкодять поверхні унітаза.

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Нагадаємо, що кульки для унітаза допомагають зберегти сантехніку від вапняних та сольових відкладень, а також іржі. Ці кульки кожна господиня може зробити самостійно.

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