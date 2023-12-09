У «Нафтогазі» мешканцям багатоповерхівок підказали, як не переплачувати за спожитий газ

Якщо мешканці багатоповерхівок щомісячно не подають показники газових лічильників, то платню їм нараховують за середньомісячними показниками — суми можуть перевищувати вартість дійсно спожитого «блакитного» палива.

РЕКЛАМА

В газопостачальній компанії «Нафтогаз України» розповіли, що робити в тому випадку, якщо квартира не обладнана приборами обліку (є тільки загальний) і якщо кількість членів домогосподарства помінялася. Адже кількість тих, хто проживає в квартирі, такж впливає на нараховані суми.

Так, для зміни даних про кількість зареєстрованих у помешканні осіб споживачу послуг потрібно звернутися до найближчого Центру обслуговування клієнтів філії «Газмережі» (https://grmu.com.ua/contacts/) та написати заяву.

Читайте також: Клієнтам «Нафтогазу» роз'яснили, куди діваються суми їхньої переплати за газ

РЕКЛАМА

З собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і довідку про склад сім'ї.

На підставі цих документів фахівці «Газмереж» актуалізують дані та скорегують розрахунок об'ємів споживання на майбутні періоди.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що споживачі газу можуть отримувати три різні платіжки за «блакитне» паливо: за безпосередньо використані обсяги, за транспортування енергоносія та за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових приладів та мереж.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

198

Читайте нас у Facebook та Instagram