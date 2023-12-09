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Клуб споживачів

У «Нафтогазі» мешканцям багатоповерхівок підказали, як не переплачувати за спожитий газ

12:42 9 грудня 2023
Газова плита

Якщо мешканці багатоповерхівок щомісячно не подають показники газових лічильників, то платню їм нараховують за середньомісячними показниками — суми можуть перевищувати вартість дійсно спожитого «блакитного» палива.

В газопостачальній компанії «Нафтогаз України» розповіли, що робити в тому випадку, якщо квартира не обладнана приборами обліку (є тільки загальний) і якщо кількість членів домогосподарства помінялася. Адже кількість тих, хто проживає в квартирі, такж впливає на нараховані суми.

Так, для зміни даних про кількість зареєстрованих у помешканні осіб споживачу послуг потрібно звернутися до найближчого Центру обслуговування клієнтів філії «Газмережі» (https://grmu.com.ua/contacts/) та написати заяву.

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З собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і довідку про склад сім'ї.

На підставі цих документів фахівці «Газмереж» актуалізують дані та скорегують розрахунок об'ємів споживання на майбутні періоди.

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Нагадаємо, що споживачі газу можуть отримувати три різні платіжки за «блакитне» паливо: за безпосередньо використані обсяги, за транспортування енергоносія та за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових приладів та мереж.

Фото Pixabay

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