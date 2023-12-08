Можете втратити право керування авто і заплатите 17 тисяч: чому не варто віддавати документи поліції і виходити з машини

Багато хто з водіїв потрапляв у ситуацію, коли був змушений передавали документи в руки поліцейського, які потім повертали через 10 хвилин і лише після виконання принизливих і незаконних розпоряджень патрульного.

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Про це пише в своєму Telegam-каналі адвокат Роман Симутін.

«І ви готові були навіть стрибати, щоб вам повернули права та видихали з полегшенням, коли таки забрали свої документи», — описує він стан водія, який потрапив у подібну ситуацію.

В той же час дана вимога — незаконна, стверджує юрист.

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Відповідно до закону «Про Дорожній рух» поліцейський має право вимагати пред’явити документи на керування автомобілем, щоб мати можливість прочитати та зафіксувати інформацію.

Це однозначна норма, яка є вичерпною та розширеному тлумаченню не підлягає.

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«Всі оці поліційні штучки-дрючки, що ви зобов’язані надати водійське для ознайомлення, мовляв, можливо воно підроблене — це все туфта», — пояснює адвокат.

Адже все, що потрібно зробити патрульному — напружити мозок, а тоді взяти руками планшет і відкрити базу «Армор», набрати одним пальцем прізвище водія і вся інформація про документи та особу буде на екрані.

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В практиці адвоката був випадок, коли один з водіїв, не виходячи з авто, через вікно передав документи патрульном та майже за 30 секунд отримав вимогу вийти з авто. І змушений був це зробити, так як документи вже було віддано.

Далі водій отримав вимогу передати на огляд рюкзак, потім поліцейські оглянули бардачок, салон та багажник, а як саме проходив «обшук», можна добре здогадатись.

«І скажіть, вам це схоже на огляд чи, може, на шмон?» — констатує юрист.

Через це водій дійшов до критичної межі і став нервувати, адже втрачав час. Проте через 19 хвилин поліцейський став вимагати, щоб чоловік пройшов освідування на стан сп’яніння, бо у нього «помічено занадто жваві рухи». На жаль, водій не зміг холодною головою оцінити наслідки та відмовився. Результат: він втратив право керування на 1 рік та оштрафований на 17 000 грн.

«В нашому адміністративному процесі не працює презумпція невинуватості та принцип недопустимості доказів, отриманих внаслідок незаконної зупинки транспортного засобу, і в цьому я переконуюся вже не один рік», — ділиться юрист.

І дає пораду: водієві з машини краще не виходити, документи через вікно не віддавати. Але якщо іншого виходу немає, то слід виконувати незаконну вимогу поліції, але фіксувати ці дії, а потім оскаржувати їх та доводити незаконність у судах.

«Маю кілька подібних справ, і хоч деякі з них розглядаються ще з 2021 року, проте не здаюся і вам не раджу — захищайте свої права», — резюмує розповідь юрист.

Зверніть також увагу на запитання поліцейських, які мають насторожити водія за кермом.

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