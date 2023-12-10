Найкраще для чоловіків: лікарка пояснила, якою повинна бути спідня білизна

Багато хто, обираючи для себе спідню білизну, думає про красу і відповідність модним тенденціям, і при цьому навіть не замислюється, що вибір цих предметів туалету має відбуватися геть за іншими критеріями.

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Як правило, спідня білизна не повинна бути виготовлена з синтетичного матеріалу і, тим більше, не повинна бути обтягуючою. Статевим органам чоловіка необхідне постійне провітрювання, і вони завжди повинні перебувати в теплі.

«Ось такий парадокс», — зазначає молода фахівчиня.

Справа в тому, що для нормального дозрівання сперматозоїдів їх температура повинна бути нижчою за температуру тіла на 1−2 градуси. В іншому випадку, сечостатева система відчуватиме навантаження та підвищення температури, що може призвести до виникнення проблем еректильної та репродуктивної функцій.

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«Тому, — резюмує фахівчиня, — „сімейні“ труси — ідеальний варіант для повсякденного носіння та чоловічого здоров'я. Саме тому вони і „сімейки“, що допомагають зберігати здоров'я чоловіка і всієї сім'ї».

Правильний вибір лікарка показала на короткому відео.

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В іншому ролику вона розповіла про ще один «сором'язливий» момент.

Не зайвим буде нагадати і про актуальність дотримання карантинних вимог, адже за два місяці від COVID-19 померли понад 300 українців, серед них двоє дітей.

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