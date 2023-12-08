Страшна хвороба повертається: за два місяці від COVID-19 померли понад 300 українців, серед них двоє дітей

З жовтня цього року в Україні від COVID-19 померли 343 людини, серед них — двоє дітей. Однією з причин лікарі називають відсутність вакцинації чи її неповний курс.

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Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін на брифінгу в Media Center Ukraine — Ukrinform.

«Ми зараз говоримо в основному про фіксацію смертельних випадків внаслідок ковіду. Тут не варто забувати, що люди з групи ризику є найбільш уразливими саме щодо летальних наслідків. З жовтня цього року в Україні зафіксовано 343 летальних випадки, серед яких — дві дитини віком до 17 років», — сказав Кузін.

За його словами, найбільш вразливими до вірусу залишаються люди з групи ризику, з надмірною вагою та важкими супутніми захворюваннями. Причиною важкого перебігу COVID-19 також може бути відсутність вакцинації чи її неповний курс.

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«В Україні щонайменше 12 мільйонів людей не мають другої бустерної дози, тобто, по суті, вони не мають повноцінного імунітету. Вакцинація має бути основою для профілактики здоров’я кожного українця», — зазначив Кузін.

Загалом з жовтня в Україні зареєстрували майже 80 тисяч випадків захворювання на COVID-19. У середньому протягом одного тижня госпіталізують близько чотирьох тисяч пацієнтів.

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Як розповів заступник міністра, наразі ведеться об'єднаний підрахунок випадків захворювання на COVID-19, грип та ГРВІ. З початку жовтня на ці захворювання перехворіли більш ніж 1,3 мільйона українців.

«Якщо порівнювати з торішнім сезоном, то в абсолютній кількості показник вищий майже на 41%», — додав Кузін.

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За його словами, на сьогодні перевищення епідеміологічного порогу зафіксували лише в Чернівецькій області. Однак всі рішення щодо реагування мають приймати на місцях.

«Це може бути запровадження локального карантину або локальні протиепідеміологічні заходи, як, наприклад, продовження шкільних канікул», — зазначив головний санітарний лікар.

Варто зазначити, що ВООЗ офіційно скасувала пандемію коронавірусу у світі у травні 2023 року. В Україні також зняли обмеження та скасували карантин. Проте в Україні все ще фіксують випадки COVID-19. Зокрема, станом на 16 листопада у восьми областях було зафіксовано чотири мутації COVID-штаму «Омікрон».

Нагадаємо, в Києві масове захворювання коронавірусом зафіксували у жовтні цього року.

Пацієнтам з симптомами COVID-19, грипу або ГРВІ дозволили відкривати лікарняний дистанційно, як це було під час пандемії.

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