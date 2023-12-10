Дістатись до метро стане важче: в Києві призупиняє роботу важливий тролейбусний маршрут до «Либідської»

Через вимушену зупинку роботи частини «синьої гілки» київського метро, в місті організували рух дублюючих маршрутів наземного транспорту.

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Так, від станції метро «Теремки» до станції «Либідська» курсуватимуть додаткові автобуси та тролейбуси.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА.

Зокрема, буде організовано рух тимчасового автобусного маршруту загального користування № 2-М «Кібернетичний центр — станція метро «Теремки» — станція метро «Либідська», на якому працюватиме 60 автобусів з інтервалом руху 1 хвилина.

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Крім того, будуть змінені і деякі існуючі маршрути. Зокрема, тролейбус № 50, який курсував від вулиці Милославської (лівий берег, Троєщина) до станції метро «Либідська» на правому березі, тимчасово припиняє рух. Причина одна — необхідність звільнення додаткових тролейбусів для роботи маршруту № 43К, який курсуватиме від «Кібернетичного центру» до станції метро «Либідська» (частково продублює синю гілку метро.

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Зазначається, що при цьому тролейбус № 50К на маршруті «вулиця Милославська — площа Дарницька» збільшує кількість рухомого складу. Міська влада запевняє містян у тому, що посилення роботи маршруту № 50К дозволить частково переорієнтувати пасажиропотік з Оболонсько-Теремківської лінії на Святошинсько-Броварську.

Автобус № 38Д продовжується до ст. Либідська.

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Нагадаємо, у тунелі метро «Деміївська» відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати рейки. У міськраді припустили, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва.



Після цього стало відомо, за фактом підтоплення метро в Києві прокуратура порушила справу за статтею «Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки». У ході досудового розслідування слідчі та прокурори мають намір з’ясувати, що призвело до підтоплення станцій метро Деміївська, Васильківська та Либідська.

Пізніше у КМДА заявили, що розробляють варіант із запуском човникового руху поїздів по непошкодженому тунелю на ділянці між ст.м. «Либідська» та «Теремки». В разі, якщо варіант буде визнано ефективним, інтервал руху такого потяга становитиме приблизно пів години.

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