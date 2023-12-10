Маринована смажена риба: можна подавати до святкового столу

Рецептів приготування риби хек чимало. Страва, приговлена за цим, чудово підходить для подачі на Святвечір, а також Щедру і Голодну кутю, ділиться фудблогерка Оксана Дорош.

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Інгредієнти:

Тушка хека — 1 кг

Цибуля ріпчаста — 0,5 кг

Приготування:

Хек порізати на шматочки та обсмажити в борошні (без яйця). Коли риба прохолоне, скласти її в місткість шарами — шар риби, шар порізаної півкільцями цибулі — та залити охолодженим маринадом, залишити в холоді на добу.

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Маринад на 1 літр води: 1 склянка цукру, 1 склянка томату, неповний стакан оцту та 0,5 склянки олії, 1 ч. л. солі.

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