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Маринована смажена риба: можна подавати до святкового столу

20:15 12 грудня 2023
хек

Рецептів приготування риби хек чимало. Страва, приговлена за цим, чудово підходить для подачі на Святвечір, а також Щедру і Голодну кутю, ділиться фудблогерка Оксана Дорош.

Інгредієнти:

  • Тушка хека — 1 кг
  • Цибуля ріпчаста — 0,5 кг

Приготування:

Хек порізати на шматочки та обсмажити в борошні (без яйця). Коли риба прохолоне, скласти її в місткість шарами — шар риби, шар порізаної півкільцями цибулі — та залити охолодженим маринадом, залишити в холоді на добу.

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Маринад на 1 літр води: 1 склянка цукру, 1 склянка томату, неповний стакан оцту та 0,5 склянки олії, 1 ч. л. солі.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти новорічного салата «Шанхай» від Людмили Борщ та незвичайної картоплі на свята від Лілії Цвіт.

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