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Новорічний салат «Шанхай» від Людмили Борщ: зустрічайте свята у «східному» стилі

13:23 10 грудня 2023
Подача салату

Відома кулінарка Людмила Борщ продовжує «подорож» різними країнами світу, і після української Одеси вона «завітала» до одного з найбільших міст на Землі, китайського Шанхаю.

Назву салату вона дала через один з інгредієнтів — пекінської капусти.

Крім неї у салаті не надто багато «китайських» компонентів, але вони так збалансовують порцію, що вона виходить дуже об'ємною — можна було б наситити населення таких величезних міст, як Шанхай або Гуанчжоу, жартує кулінарка.

«Це чудовий салат на новорічний стіл. Просто смакота. Ситний, але й легкий водночас. І при цьому надзвичайно смачний. Всі, хто пробують салат „Шанхай“, залишаються дуже задоволеними», — запевняє пані Борщ.

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Для приготування страви знадобляться:

  • капуста пекінська;
  • куряче філе — 300 г;
  • консервовані ананаси — 250 г;
  • кукурудза — 200 г;
  • шампиньйони мариновані — 200 г;
  • оливки — 50 г;.
  • майонез; сіль, перець — за смаком.

Етапи приготування салату дивіться на відео.

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Нагадаємо, що раніше Людмила Борщ зачарувала шанувальників «чаклунським» салатом «Чорна перлина».

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