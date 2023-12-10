Новорічний салат «Шанхай» від Людмили Борщ: зустрічайте свята у «східному» стилі
Відома кулінарка Людмила Борщ продовжує «подорож» різними країнами світу, і після української Одеси вона «завітала» до одного з найбільших міст на Землі, китайського Шанхаю.
Назву салату вона дала через один з інгредієнтів — пекінської капусти.
Крім неї у салаті не надто багато «китайських» компонентів, але вони так збалансовують порцію, що вона виходить дуже об'ємною — можна було б наситити населення таких величезних міст, як Шанхай або Гуанчжоу, жартує кулінарка.
«Це чудовий салат на новорічний стіл. Просто смакота. Ситний, але й легкий водночас. І при цьому надзвичайно смачний. Всі, хто пробують салат „Шанхай“, залишаються дуже задоволеними», — запевняє пані Борщ.
Для приготування страви знадобляться:
- капуста пекінська;
- куряче філе — 300 г;
- консервовані ананаси — 250 г;
- кукурудза — 200 г;
- шампиньйони мариновані — 200 г;
- оливки — 50 г;.
- майонез; сіль, перець — за смаком.
Етапи приготування салату дивіться на відео.
Нагадаємо, що раніше Людмила Борщ зачарувала шанувальників «чаклунським» салатом «Чорна перлина».106