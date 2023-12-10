Новорічний салат «Шанхай» від Людмили Борщ: зустрічайте свята у «східному» стилі

Відома кулінарка Людмила Борщ продовжує «подорож» різними країнами світу, і після української Одеси вона «завітала» до одного з найбільших міст на Землі, китайського Шанхаю.

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Назву салату вона дала через один з інгредієнтів — пекінської капусти.

Крім неї у салаті не надто багато «китайських» компонентів, але вони так збалансовують порцію, що вона виходить дуже об'ємною — можна було б наситити населення таких величезних міст, як Шанхай або Гуанчжоу, жартує кулінарка.

«Це чудовий салат на новорічний стіл. Просто смакота. Ситний, але й легкий водночас. І при цьому надзвичайно смачний. Всі, хто пробують салат „Шанхай“, залишаються дуже задоволеними», — запевняє пані Борщ.

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Для приготування страви знадобляться:

капуста пекінська;

куряче філе — 300 г;

консервовані ананаси — 250 г;

кукурудза — 200 г;

шампиньйони мариновані — 200 г;

оливки — 50 г;.

майонез; сіль, перець — за смаком.

Етапи приготування салату дивіться на відео.

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Нагадаємо, що раніше Людмила Борщ зачарувала шанувальників «чаклунським» салатом «Чорна перлина».

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