Де дивитись онлайн «Порту» — «Шахтар»: розклад трансляцій та прогноз на вирішальний матч за місце у плей-оф Ліги чемпіонів

У середу, 13 грудня, «Шахтар», який після перемоги над «Антверпеном» гарантував собі єврокубкову весну, проведе на стадіоні «Драгау» проти місцевого «Порту» вирішальний матч за путівку до плей-оф Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що у першій зустрічі віцечемпіон Португалії обіграв найсильніший клуб України у Гамбурзі (3:1).

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Наприкінці тижня підопічні Сержіу Консейсау та Маріно Пушича провели чергові матчі у своїх національних лігах. «Порту» у домашньому поєдинку чемпіонату Португалії переміг клуб «Каса Піа» — 3:1 (Еванілсон, 12, Зе Педро, 49, Пепе, 81 — Фернанду Андраде, 89, з пенальті) та з 33 очками ділить зі «Спортингом» перше місце, поступаючись ліссабонцям лише за додатковими показниками.

Відеоогляд матчу «Порту» — «Каса Піа» — 3:1

В свою чергу, «Шахтар» у рамках УПЛ обіграв «Верес» (2:0) і пішов на зимову перерву, посідаючи в турнірній таблиці четверте місце та маючи дві гри в запасі.

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До першої в нинішньому сезоні зустрічі «Шахтаря» та «Порту» в Німеччині раніше суперники перетиналися на груповій стадії найпрестижнішого клубного турніру Старого Світу двічі. У сезоні-2011/2012 «дракони» обидва рази виявилися сильнішими (2:1 у Порту та 2:0 у Донецьку), а у розіграші-2014/2015 двічі переможця не вдалося визначити (2:2 на полі «Шахтаря» та 1:1 на стадіоні «Порту»).

Цього разу, як відомо, «Шахтарю», щоб фінішувати у групі на другому місці, потрібно обов'язково перемагати, а от «Порту» влаштує нічия.

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При цьому букмекери у майбутньому протистоянні вбачають явним фаворитом португальський клуб. Наприклад, аналітики William Hill ставки на перемогу «Порту» приймають з коефіцієнтом 1,44, на нічию — 4,50, на успіх «Шахтаря» — 6,50.

У прямій трансляції матч «Порту» — «Шахтар» на території України (початок — о 22:00) покаже медіасервіс MEGOGO.

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Ліга чемпіонів. Група Н. 6-й тур

13 грудня (середа)

«Порту» — «Шахтар» 22:00 MEGOGO

Додамо, що в іншому матчі групи Н бельгійський «Антверпен» прийме на своєму полі іспанську «Барселону».

Становище команд: 1. «Барселона» — 12 очок; 2. «Порту» — 9; 3. «Шахтар» — 9; 4. «Антверпен» — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у Лізі чемпіонів сенсаційно обіграв «Барселону».

Фото ФК «Шахтар»

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