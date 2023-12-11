Хочуть заблокувати надання допомоги Україні: навіщо союзники Орбана зустрічаються у США з республіканцями

Союзники прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступає проти переговорів з Україною про вступ до ЄС, проведуть закриту зустріч з республіканцями у Вашингтоні, щоб домогтися припинення військової підтримки України з боку США, повідомляє The Guardian.

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Члени Угорського інституту міжнародних відносин і співробітники посольства Угорщини у Вашингтоні 11 грудня розпочнуть дводенний захід, організований консервативним аналітичним центром Heritage Foundation.

Перший день включає панельні дискусії про війну в Україні, а також такі теми, як трансатлантичні культурні війни. Очікується, що серед гостей буде Магор Ерней, міжнародний директор Центру фундаментальних прав, інституту, який організував CPAC (Консервативну конференцію політичних дій) в Угорщині.

За інформацією джерела, деякі учасники зустрічі, в тому числі члени Конгресу від Республіканської партії, були запрошені взяти участь у переговорах за зачиненими дверима на наступний день. Зустріч відбудеться на тлі напружених дебатів у Вашингтоні щодо майбутнього України. Минулого тижня Білий дім попередив, що без дій Конгресу гроші на закупівлю зброї та обладнання для Києва закінчаться до кінця року. Республіканці в Сенаті заблокували законопроект про надзвичайні витрати на фінансування війни в Україні.

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Про це повідомило дипломатичне джерело, близьке до посольства Угорщини: «Орбан впевнений, що допомога Україні не пройде в Конгресі. Саме тому він намагається заблокувати допомогу і з боку ЄС».

Орбан є частим критиком допомоги Україні проти російського вторгнення. Протягом останніх кількох років він вважався найближчим союзником володимира путіна в ЄС, а два місяці тому його сфотографували в Пекіні, коли він посміхався і потискав руку російському президенту.

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Нещодавно Орбан зажадав, щоб питання про членство України в Європейському Союзі (ЄС) було знято з порядку денного Європейської Ради в грудні. Про це угорський лідер написав на платформі X, раніше відомій як Twitter: «Очевидно, що пропозиція Європейської комісії щодо вступу України до ЄС є необґрунтованою і погано підготовленою».

Heritage Foundation очолює «Проект 2025» — коаліцію, яка готується до наступної консервативної президентської адміністрації. Даний центр також різко виступав проти допомоги Сполучених Штатів Україні. У серпні Вікторія Коутс, віце-президент Heritage, написала в соціальних мережах: «Настав час покласти край порожнім, недатованим чекам для України».

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Раніше повідомлялося, що що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче затягнути переговори про антиросійські санкції до саміту ЄС 14−15 грудня, щоб надалі шантажувати Європу і домогтися, наприклад, розблокування фондів ЄС.

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