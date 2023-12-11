Хто замовив ліквідацію Іллі Киви: у ЗМІ назвали неочікуване прізвище

Ліквідація екснардепа України зрадника Іллі Киви була вигідна колишньому заступнику генпрокурора України часів Януковича Ренату Кузьміну. Як пише російське видання «ВЧК-ОГПУ», він наразі є «цінним кадром» у москві та курує всі політичні проєкти та рухи Віктора Медведчука, серед яких рух «Інша Україна».

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Джерело розповіло виданню, що після обміну кума путіна Віктора Медведчука і появи того в москві Кива, колишній депутат від ОПЗЖ, неодноразово намагався прорватися до Медведчука. Він тішив себе надією стати одним з лідерів кремлівського проєкту «Інша Україна». Однак доступ «до тіла» Медведчука жорстко блокував колишній заступник генерального прокурора України часів Януковича Ренат Кузьмін.

«Цей „цінний“ кадр у москві й курує всі політичні проєкти та рухи Віктора Медведчука, зокрема рух „Інша Україна“. Це рух-невидимка, зате дає змогу освоювати щомісяця гігантські суми. І Кузьмін до годівниці зайві роти підпускати зовсім не збирається. У результаті, попри те, що Кива декларував свої симпатії до Медведчука публічно, під час алкогольних пиятик не втомлювався повторювати, що якби він „був кумом, то не поводився б, як лох“, яким, на його думку, є Медведчук».

Нагадаємо, 6 грудня, колишнього українського нардепа Іллю Киву знайшли мертвим. Його тіло виявили у московській області в одінцовському районі. Пізніше в мережі з'явилися фото та відео СБУ з місця ліквідації екснардепа.

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