«Лежу рівно»: переможниця «Євробачення» опублікувала фото з відділення невідкладної допомоги

Влітку Лена Маєр-Ландрут з Німеччини, яка 13 років тому перемогла на пісенному конкурсі «Євробачення» в Осло з піснею Satellite, вже мала проблеми зі здоров'ям. Після падіння з коня та подвійного перелому крижів їй довелося скасувати кілька виступів і зосередитися на відновленні. Тоді вона надовго вибула з нормального життя. Зараз співачка знову видала тривожні новини про стан свого здоров'я, повідомляє www.t-online.de.

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Лена Маєр-Ландрут опублікувала несподіване повідомлення з відділення невідкладної допомоги: 32-річна жінка знаходилась в коридорі лікарні.

«Лежу так рівно, як не лежала вже дуже давно», — написала вона.

Лена виглядає втомленою та виснаженою. Вона розповіла: «Швидка перевірка реальності після того, що я вважаю чудовим фото для другого Адвенту. Вчора я була у відділенні невідкладної допомоги й зараз лежу рівніше, ніж будь-коли за довгий час».



Співачка поки не розкрила точну причину свого перебування в лікарні швидкої допомоги. Схоже, що зараз вона повернулася додому, оскільки згодом переможницю «Євробачення-2010» бачили вже вдома.

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Тим часом підписники Лени Маєр-Ландрут намагалися підтримати її численними побажаннями одужання та добрими словами. «Одужуй скоріше!», «Одужуй скоріше, бажаю тобі багато енергії», — такі коментарі до її останнього допису.

Інші шанувальники висловили надію, що її стан незабаром знову покращиться й вона зможе повною мірою насолодитися різдвяними святами.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що переможниця «Євробачення» через коронавірус втратила половину волосся.

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