Скоро буде битва за окуповані міста на півдні: експерт про будівництво фортифікаційних укріплень окупантами

Командування військ противника поступово міняє пріоритети у справі використання шляхів підвозу предметів матеріально-технічного постачання для потреб свого угрупування військ, яке оперує на Старобільському напрямку. Про це повідомляє військовий експерт Костянтин Машовець.

«Віднедавна, основними комунікаціями обрано: маршрут Білолуцьк — Новопсков — Старобільск — Нова Астрахань (для групи в районі Кремінна — Рубіжне, тобто Лиманський напрямок) та Білолуцьк — Новопсков — Старобільськ — Містки, а також Великоцьк — Біловодськ — Старобільськ — Містки (для Сватівської групи, тобто Куп'янський напрямок), частиниа вантажів та резервів пре також через Білокуракине.

Маршрут через Троїцьке — Покровське — Нижню Дуванку визнано «ограниченно безопасным», тому ним противник користується лише частково та у особливому режимі. Вимагається організація охорони логістичних конвоїв та бойового охоронення під час руху особового складу та ОВТ підрозділів, які пересуваються.

В районі Житлівки противник силами двох посилених рот намагається організувати батальйонний район оборони у північно-західному напрямку. Попередні спроби противника контратакувати у бік Ямполівки закінчились для нього безрезультатно.

Нарешті два «стрілецких батальйона мобілізаційного резерву» 1-го АК таки доповзли у цей район. Скоріш за все їх також розгорнуть фронтом на захід, північний захід для дій у бік західніше Червонопоповки та Піщаного".

За словами експерта, важливим є той факт, що командування військ противника на цьому напрямку абсолютно ігноруючи ситуацію на своєму північному фланзі, яка поступово продовжує для нього погіршуватися, вперто намагається організувати наступ південніше, у бік Торського та Лиману.

«Тут одне з двух. Або рашисти отримали наказ за будь-яку ціну й при будь-яких умовах вийти на фланг підрозділам ЗСУ, які зараз обороняються в районі Білогоровки — Григоровки — Серебрянки. Або до таких дій, які межують із здоровим глуздом, їх підштовхує гіпотетичний задум тамошнього російського командування, який передбачає «снятие непосредственной угрозы Кременной и Лисичанску путём контрнаступления на Лиман и Северск». В обох випадках для російської ударної тактичної групи, яка раз за разом намагається прорватися західніше та південно-західніше Кремінної, будь-які спроби просунутись на Лиман схожі на спроби сунути кінцівку під пневматичний прес, який працює, в надії встигнути схопити штамповку ще до того, як прес знову на неї впаде.

Органи військового управління російського УВ, яке оперує на Бахмутському напрямку, військово-комендантська служба та структури військової контр-розвідки отримали недвозначний наказ зупинити випадки «самовольного оставления позиций группами военнослужащих, в том числе с оружием… путём проведения фильтрационных мероприятий и задержаний такого рода в\сл в тактическом и оперативно-тактическом тылах группировки». Цікаво, що ці вказівки надійшли по вище вказаним адресам, ще тиждень тому, але мобільно-виїзні групи російської військової прокуратури, які повинні все це оформлювати «установленным порядком» згідно переліку норм та положень російського законодавства, почали формуватися лише вчора".

По суті, вважає Машовець, російське військове командування, увесь цей час, мало можливість робити із власними затриманими військовиками-дезертирами усе що йому «вдарить» у голову чи заманеться. Більше того, відповідний «контингент» з числа найманців так званих «пвк» взагалі потрапив до категорії «перманентно зникаючих без вісті».

«Затриманих „вагнерівців“ — дезертирів, або тих, які кантовалися по тилах, уникаючи своєї реальної участі у бойових діях під будь-якою підставою, взагалі ніхто не обліковував та не рахував. Ситуація набула ще більшого „гротеску“, коли в зону бойових дій почали масово завозити „чистА кАнкретный“ персонал пвк під конвоєм… Очевидно, що частина цих осуджених „патріотів“ банально розбіглася та рвонула у глибину росії».

Щодо Запорізького напрямку, то як пише експерт, протягом нинішнього тижня командування противника на Мелітопольському напрямку посилено перекидало в район Токмаку будівельні матеріали, житлові модулі, залізо-бетонні загороджувальні конструкції, роблячи наголос на інженерно-фортифікаційних роботах.

«Зокрема, через район Мелітополя на північ протягом останніх 6 днів прослідували не менш як 12 немаленьких конвоїв із вище вказаними матеріалами та конструкціями. Росіяни таскають туди усе, що необхідно для облаштування оборонних позицій. За всіма ознаками, російське командування достатньо жваво створює в районах Василівки, Токмаку, південніше Полог та біля Чернігівки зразу декілька районів оборони поза межами дальності дії основної маси польової артилерії ЗСУ».

Нагадаємо, що росія втрачає близько 100 солдатів на день у битві за Бахмут.

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