Окупанти активізували «м'ясні штурми» Авдіївки: за добу відбито майже 50 атак на цьому напрямку, — Генштаб

У ніч проти 11 грудня російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131», а також спрямували вісім балістичних ракет в напрямку Києва. Всі повітряні ціли були знищені. Загалом протягом доби, що минула, ворог завдав 3 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зазначає, що оперативна ситуація на Сході залишається складною — ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту. А бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Ігор Тарнавський повідомив, окупанти зменшили кількість штурмових дій та знову почали задіювати для ударів авіацію — напередодні на таврійському напрямку ворог завдав 6 авіаударів, провів 33 бойових зіткнення та здійснив 512 артобстрілів.

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За даними Генштабу ЗСУ, на фронті зафіксовано 98 бойових зіткнень.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах Тернів, Веселого Донецької області та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 13 атак ворога в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 49 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного та Тоненького, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито всі атаки ворога в районі південно-східніше Вугледара Донецької області.

На Запорізькому напрямках Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 складу боєприпасів противника.

Протягом доби, що минула, ЗСУ знищили близько 90 одиниць ворожої технікі та більше тисячі окупантів.

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Фото Генштабу

Раніше повідомлялося, що росіяни, який тривалий час віддавали перевагу атакам України з повітря «шахедами», накопичили близько 900 високоточних ракет. Їх почали застосувати з початком опалювального сезону.

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Фото Сухопутних військ ЗСУ

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