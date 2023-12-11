«Смерть — це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати»: в СБУ прокоментували фото та відео з мертвим Кивою

Служба безпеки України після публікації фото та відео з мертвим Іллєю Кивою відреагувала на численну кількість запитів від ЗМІ щодо причетності СБУ до ліквідації злочинця і зрадника.

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«Служба безпеки України проводить дуже багато успішних спецоперацій, зокрема і тих, які несуть заслужене покарання воєнним злочинцям і ворогам України. І як зазначав раніше Голова СБУ Василь Малюк, смерть — це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам та їх пособникам. Також Василь Малюк неодноразово підкреслював, що вороги України обов’язково будуть відповідати за свої злочини: і перед Богом, і перед українським народом — по закону і по моралі. Ситуація з ліквідацією Іллі Киви лише підтверджує ці слова. А всі деталі спецоперацій СБУ суспільство дізнається після нашої неминучої Перемоги!» — йдеться у повідомленні відомства.

Як писали «ФАКТИ», раніше джерела ЗМІ повідомили, що ліквідація зрадника Киви була спецоперацією СБУ.

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