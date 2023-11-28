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«Та ще нічка була»: Андре Тан вразив зізнанням про зустріч з Періс Гілтон

18:02 28 листопада 2023
Андре Тан

Відомий український модельєр Андре Тан, який назвав основні кольори 2024 року, розказав шанувальникам у соціальній мережі про своє знайомство з американською світською левицею Періс Гілтон, яка нещодавно розкрила ім’я свого сина. Це відбулося під час Українського тижня моди у 2011 році. На показ своєї колекції Тан запросив Періс.

«Це було щось неймовірне на ті часи, — написав Андре. — Якщо чесно, я сам досі не розумію, як на це наважився».

Модельєр зізнався, що приїзд американки був класним піаром і певною революцією в українському фешн-просторі. Але це коштувало Андре чималих нервів.

«Перші півтора дня її перебування я був просто неживий, — згадав Тан. — Періс не подобалося все — візажист, перукар. Ми не могли знайти їй туфлі 42-го розміру. І її сукню я створив за одну ніч».

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Періс Гілтон та Андре Тан

Передбачалося, що Періс вийде на подіум у білих штанах і жилетці, однак після примірки зірка не захотіла одягати наряд, який оголював живіт.

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«Прийшлося терміново вигадувати новий образ, — написав Тан. — Та ще нічка була… Коли згадую, так мороз по шкірі. Потім вона закатила гучну вечірку, де, звичайно ж, перебрала. А мені розгрібати… Я не знаю, як я залишився з волоссям тоді. Зараз із посмішкою згадую ті дні і, не роздумуючи, зробив би те саме, але ряди мого волосся поріділи після тих днів».

Шанувальники модельєра подякували за його ностальгічну розповідь, додавши, що це було, немов в іншому житті. Багато хто пригадав саме той показ. Дописувачі здивувалися, що у Гілтон такий розмір ноги.

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«Сам був у шоці», — написав Андре Тан.

Не дуже оцінили й зачіску діви. Але виявилось, що Періс захотіла саме таку.

«Якраз вона захотіла таке „гніздо“ на голові», — додав Андре Тан.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Періс Гілтон оголосила війну гейтерам у соцмережах, які вирішили познущатися з її маленького сина

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