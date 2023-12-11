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Суспільство та люди

Карта тривог та пригожин: Google розповів, що цікавило українців найбільше у 2023 році

16:42 11 грудня 2023
Google

Другий рік поспіль під час війни найпопулярнішим пошуковим запитом українців у Google стала «Карта повітряних тривог». Крім того, українці шукали «Графік відключення світла» та «Пригожин». Про це йдеться у підсумковому рейтингу пошукових запитів від Google.

Списки складаються на основі найпопулярніших пошукових запитів цього року порівняно з минулим.

Визначальні моменти року:

• карта повітряних тривог
• графік відключення світла
• Пригожин
• ChatGPT
• Оппенгеймер
• Deep state
• Ізраїль
• Соледар
• Каховська ГЕС
• Євробачення 2023

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Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

• Рустем Умєров
• Спартак Субота
• Олексій Арестович
• Олександр Усік
• володимир путін
• Михайло Мудрик
• Кирило Буданов
• Дмитро Лінартович
• Ірина Фаріон
• Гарік Бірча

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно інтернет-компанії Google, Amazon і Cloudflare заявили, що вони зазнали найбільшої в історії атаки в мережі. Вони стверджують, що хтось використовує нову технологію, яка здатна легко викликати широкомасштабні збої в роботі інтернету в усьому світі.

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