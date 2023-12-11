Карта тривог та пригожин: Google розповів, що цікавило українців найбільше у 2023 році

Другий рік поспіль під час війни найпопулярнішим пошуковим запитом українців у Google стала «Карта повітряних тривог». Крім того, українці шукали «Графік відключення світла» та «Пригожин». Про це йдеться у підсумковому рейтингу пошукових запитів від Google.

РЕКЛАМА

Списки складаються на основі найпопулярніших пошукових запитів цього року порівняно з минулим.

Визначальні моменти року:

• карта повітряних тривог

• графік відключення світла

• Пригожин

• ChatGPT

• Оппенгеймер

• Deep state

• Ізраїль

• Соледар

• Каховська ГЕС

• Євробачення 2023

РЕКЛАМА

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

• Рустем Умєров

• Спартак Субота

• Олексій Арестович

• Олександр Усік

• володимир путін

• Михайло Мудрик

• Кирило Буданов

• Дмитро Лінартович

• Ірина Фаріон

• Гарік Бірча

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», нещодавно інтернет-компанії Google, Amazon і Cloudflare заявили, що вони зазнали найбільшої в історії атаки в мережі. Вони стверджують, що хтось використовує нову технологію, яка здатна легко викликати широкомасштабні збої в роботі інтернету в усьому світі.

69

Читайте нас у Facebook та Instagram