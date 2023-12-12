Остання дзеркальна дата року 12.12.2023: як залучити щастя, удачу та гроші

Деякі люди дивляться на дзеркальні дати з деяким побоюванням, тоді як інші бачать у них можливість зарядитись позитивною енергією.

Сьогодні, 12 грудня, — остання дзеркальна дата року. В даті 12.12.2023 цифра «2», пояснюють нумерологи, символізує гармонію та світ, а «0» додає позитивну енергію. А перші числа з цифрами другого розряду символізують баланс. Вся ж дата в цілому свідчить про кохання, гармонію та самопізнання.

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Тому важливо не проґавити свій шанс і зустріти такий день з користю для себе та своїх близьких.

По перше, сьогодні можна успішно зайнятися медитацією. Відокремтесь подумки від повсякденних турбот, щоб звільнити розум від зайвих думок. Сфокусуйтеся на своїх бажаннях, ясно сформулюйте їх, надавши Всесвіту можливість допомогти їхньому здійсненню.

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Для того, щоб «призвати» до себе щастя та успіх, використовуйте сіль та корицю. Розмістіть свічку на тарілці, оточивши її сіллю, і вимовте таке замовляння: «Негативна енергія та духи, геть!» Потім зосередьтеся на позитивних думках і проведіть невелику медитацію. Посипте сіль корицею та ще раз фокусуйтеся на добробуті.

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Ще один ритуал з сіллю та пелюстками троянд допоможе вам запросити в дім щастя у новий рік. Розмістіть свічку в центрі тарілки й зробіть коло із солі, посипавши зверху пелюстки троянд. Повторюйте своє бажання протягом наступних семи днів.

У дзеркальну дату також можна ворожити та передбачати зміни у житті за допомогою кавової гущі. Подумайте про що ви хотіли б дізнатися, і важливо випити каву у цей час. Після цього вивчіть гущу, що осіла на дні. Якщо вам складно трактувати зображення, ви можете скористатися спеціальним інтерпретатором онлайн.

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Для ще одного ритуалу знадобляться монета та свічка.

Засвітіть свічку і підкиньте монету догори. Важливо, щоб вона тричі поспіль приземлилася на поверхню гербом. Навіть якщо з першого разу не виходить, не впадайте у відчай — продовжуйте спроби доти, поки не досягнете успіху.

Чайний обряд — один з найбільш приємних ритуалів, тому що все, що потрібно, — це приготувати чашку ароматного трав'яного чаю. Ви можете взяти ромашку, м'яту чи гвоздику. Важливо пити чай вранці та ввечері, тримаючи при цьому монету в руках.

Проведіть очищення енергії вдома. Використовуйте ароматичні свічки з лавандою та чебрецем для створення більш приємної та гармонійної енергії у вашому будинку.

Активуйте сектор успіху. Для цього засвітіть червону свічку в південно-східному секторі квартири і загадайте бажання, поки вона горить, щоб залучити успіх.

Ритуал із дзеркалом. Намалюйте на дзеркалі дату 12.12.2023, загадайте бажання та зітріть цифри, щоб ваше бажання «запакувалося» назавжди в даті до моменту здійснення.

Ще один невеликий ритуал: покладіть у гаманець суму грошей, яка кратна четвірці (загальна сума цифр сьогоднішнього числа) — вона може стати символом фінансової стійкості.

Нагадаємо, відомий київський мольфар радить сьогодні провести ще й ритуал з краплею меду та спеціальними замовляннями — це допоможе залучити до свого дому щастя та достаток.

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