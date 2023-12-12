Ідеальний час для посадки цибулин квітів: чим зайняти себе в грудні у саду

Нещодавно ми розповідали, які культури пристосовані для підзимних посівів. Але настала зима… Незважаючи на те, що грудень — найхолодніший місяць року, він пропонує можливості для приємних завдань у саду. Скористайтеся цим місяцем, щоб підготувати сад до зими, щоб він знову ожив з першими ознаками весни, пише видання Ahern nurseries.

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Обрізайте дерева та кущі. Обрізка нависаючих гілок та відмерлих частин дерев і кущів — це не просто догляд за садом, але й сприяння здоровому росту навесні. Не шкодуйте часу на ретельну обрізку, готуючи рослини до нового періоду росту.

Захист чутливих до морозу рослин має вирішальне значення для того, щоб вони пережили зиму. Використовуйте тканину або спеціальні чохли для обгортання ваших рослин, захищаючи їх від холодного зимового повітря. Нанесення шару мульчі навколо ваших рослин не лише захищає від морозу, але й допомагає зменшити втрату вологи. Мульчування — це простий, але ефективний спосіб зберегти здоров'я ваших рослин протягом зимових місяців.

Грудень — ідеальний час для посадки цибулин квітів, таких як тюльпани та нарциси. Ці квіти прикрасять ваш сад навесні. Викопайте лунки на потрібну глибину і нехай ваш сад передчуває прекрасне видовище квітучих рослин.

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Птахам може бути важко знайти їжу протягом зимових місяців. Покладіть корм для птахів і забезпечте свіжою водою, щоб привабити цих пернатих друзів до вашого саду.

Ставок є цінним елементом саду, але в грудні він потребує особливої уваги. Ретельно очистіть ставок і накрийте його, щоб запобігти потраплянню у воду листя та іншого сміття і його замерзанню.

Знайдіть час, щоб перевертати компостні купи і додавати осіннє листя. В результаті цього процесу ви отримаєте багатий, поживний компост, який можна використовувати навесні для підживлення рослин.

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Якщо у вас є город, грудень — вдалий час для збору врожаю зимових овочів, таких як зимовий портулак. Він добре розвивається при низьких температурах і стануть смачним доповненням до вашої їжі.

Вразливі рослини потребують захисту від холодного вітру. Встановіть навколо цих рослин природні вітрозахисні смуги, щоб захистити їх від суворих погодних умов.

Садові інструменти потребують дбайливого догляду. Чистіть і доглядайте за ними, щоб вони були готові до наступного сезону. Гострі леза та добре функціонуючі інструменти роблять вашу роботу в саду більш ефективною.

Грудень — ідеальний час для складання планів на майбутню весну. Подумайте про нові рослини, садові проекти або покращення ландшафту, які ви хочете реалізувати. Планування заздалегідь гарантує, що ви будете добре підготовлені, коли температура почне підвищуватися.

Дотримуючись цих порад по догляду за садом, ви станете на правильний шлях догляду та підготовки вашого саду до щедрої весни.

Нагадаємо про зимові роботи в саду, щоб підготуватися до нового сезону.

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