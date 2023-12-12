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Тейлор Свіфт купила в Лондоні будинок за 10 мільйонів фунтів стерлінгів, який має цікаву особливість

20:15 15 грудня 2023
Тейлор Свіфт

Кажуть, що співачка Тейлор Свіфт купує у Лондоні будинок вартістю 10 мільйонів фунтів стерлінгів і він навіть має власну оранжерею. 33-річна зірка нещодавно стала мільярдеркою, тож не дивно, що вона прагне поповнити свій портфель нерухомості. Нова резиденція Тей на півночі столиці також буде обладнана басейном.

Газета The Sun повідомила, що отримала документи з плануванням нового будинку співачки, і зазначила, що нерухомість раніше належала одному з політиків і що «армія будівельників розширює та переплановує її відповідно до потреб співачки».

Джерело повідомило виданню: «Не секрет, що Тейлор любить Лондон, і вона давно шукала собі „базу“ у столиці. Вона любить культуру та атмосферу міста й особливо відчуває себе як вдома в північному Лондоні, тому цей маєток ідеальний для неї. Її пісня London Boy була любовним листом до міста так само, як і до хлопця, і саме тому в ній згадується так багато районів. Вона у захваті від цієї нової власності, оскільки пустила тут своє коріння, але хоче переконатися, що маєток відповідає всім її потребам і є абсолютно безпечним».

Тейлор написала пісню London Boy у 2019 році й жила в Лондоні зі своїм колишнім — 32-річним Джо Алвіном. Зараз вона зустрічається з 34-річним гравцем НФЛ Тревісом Келсом.

Її нове житло, як повідомляється, знаходиться поруч з будинками Рікі Жерве, Ліама Галлахера і Кіри Найтлі, а також зі студією Abbey Road, де записувалися The Beatles, Pink Floyd і Адель.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тейлор Свіфт перемогла в дев’яти номінаціях премії MTV.

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