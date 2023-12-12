Тейлор Свіфт купила в Лондоні будинок за 10 мільйонів фунтів стерлінгів, який має цікаву особливість

Кажуть, що співачка Тейлор Свіфт купує у Лондоні будинок вартістю 10 мільйонів фунтів стерлінгів і він навіть має власну оранжерею. 33-річна зірка нещодавно стала мільярдеркою, тож не дивно, що вона прагне поповнити свій портфель нерухомості. Нова резиденція Тей на півночі столиці також буде обладнана басейном.

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Газета The Sun повідомила, що отримала документи з плануванням нового будинку співачки, і зазначила, що нерухомість раніше належала одному з політиків і що «армія будівельників розширює та переплановує її відповідно до потреб співачки».

Джерело повідомило виданню: «Не секрет, що Тейлор любить Лондон, і вона давно шукала собі „базу“ у столиці. Вона любить культуру та атмосферу міста й особливо відчуває себе як вдома в північному Лондоні, тому цей маєток ідеальний для неї. Її пісня London Boy була любовним листом до міста так само, як і до хлопця, і саме тому в ній згадується так багато районів. Вона у захваті від цієї нової власності, оскільки пустила тут своє коріння, але хоче переконатися, що маєток відповідає всім її потребам і є абсолютно безпечним».

Тейлор написала пісню London Boy у 2019 році й жила в Лондоні зі своїм колишнім — 32-річним Джо Алвіном. Зараз вона зустрічається з 34-річним гравцем НФЛ Тревісом Келсом.

Її нове житло, як повідомляється, знаходиться поруч з будинками Рікі Жерве, Ліама Галлахера і Кіри Найтлі, а також зі студією Abbey Road, де записувалися The Beatles, Pink Floyd і Адель.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тейлор Свіфт перемогла в дев’яти номінаціях премії MTV.

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