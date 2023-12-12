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Суспільство та люди

Збій у роботі «Київстару»: Мережа вибухнула веселими мемами

15:49 12 грудня 2023
Один з мемів

У вівторок, 12 грудня, українці зіткнулися із масштабним збоєм у роботі мобільного оператора «Київстар»: у багатьох не було зв'язку та не працював мобільний інтернет.

Незважаючи на обіцянки відновити мережу, цього не сталося до середини дня. Тому українці відреагували звичним для себе способом — мемами та веселими карикатурами, керуючись принципом «коли немає сил злитися, то будемо сміятися».

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Частину картинок присвятили щасливим власникам SIM-карт інших операторів.

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Ще частина присвячена тим, хто до всіх нещасть ще й живе на столичнрму масиві «Тремемки», який залишився без метро.

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Згодом стало відомо про те, що збій в роботі мобільного оператора привів до погіршення роботи систем платежів в низці банків та недоліків у вуличному освітлення у деяких містах.

На думку фахівців, оператор зможе відновити роботу своєї мережі повністю десь о 16−17.00 (в самій компанії термінів не називають, говорячи про потребу в поглибленому аналізі стану інфраструктури).

Нагадаємо, що причиною збоїв в роботі мобільного оператора стала потужна хакерська атака, за якою, вочевидь, стоїть країна-агресор.

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