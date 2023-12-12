Від «Либідської» до «Деміївської»: у Києві з’явиться тимчасовий автобусний маршрут (схема)

Поки спеціалісти «Київського метрополітену» вирішують проблему організації човникового руху поїздів по непошкодженому тунелю на ділянці між ст.м. «Либідська» та «Теремки», від середи з 13 грудня від станції метро «Либідська» до станції «Деміївська» буде організовано рух тимчасового автобусного маршруту. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

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Маршрут курсуватиме за наступною схемою:

вулиця Антоновича — бульвар Миколи Міхновського — проспект Голосіївський — проспект Науки — вулиця Саперно-Слобідська — проспект Науки — бульвар Миколи Міхновського — вулиця Велика Васильківська — вулиця Загородня — вулиця Антоновича.

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Нагадаємо, що з 8 грудня у зв’язку з відновлювальними роботами на «синій» лінії метро було призупинено перевезення пасажирів між станціями «Теремки» — «Деміївська». Ділянку метро, що зачинена, дублюють маршрути наземного транспорту, зокрема автобусний маршрут № 2-М і тролейбусний маршрут № 43-К. Проте вистачає роботи і в служб таксі, які вже не везуть пасажирів в Голосіївському районі дешевше, ніж за 350 грн.

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