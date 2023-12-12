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Надпотужний спосіб очистки унітазу від вапняного нальоту та сечового каменю: новий лайфхак від Марини Жукової (відео)

19:20 12 грудня 2023
Іржа на унітазі

Експерт з прибирання Марина Жукова, яка вже розповіла, як очистити сантехнику без «Доместосу» та «Білизни», а також використовуючи оцет та рідке мило, вирішила допомогти тим людям, які в ці нелегкі часи змушені жити на орендованій квартирі.

Звичайно, в такому житлі сантехніка не завжди знаходиться в найкращому стані, тому для очистки потрібен «надпотужний засіб».

Зробити його експертка пропонує з перекису водню та аміаку (нашатирного спирту).

Але на першому етапі треба вичерпати воду з унітаза.

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Готуємо розчин: до 2 л води додаємо флакон 100 мл перекису водню та 50 мл аміака (останній треба використовувати обережно, приміщення має провітрюватися, а поруч не має бути дітей і домашніх тварин).

Далі можна закрити кришку унітаза і залишити суміш на ніч, а вранці просто добре почистити унітаз йоршиком.

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Нагадаємо, що нещодавно в мережі з'явився лайфхак про те, як застосовувати для чищення звичайну кухонну сіль.

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