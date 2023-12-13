Шахраї вигадали, як заробити на збої у «Київстара»: у МВС розкрили схему

Шахраї в Україні вирішили «заробити» на проблемах зі зв’язком у мобільного оператора «Київстар». Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

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«Увага! Нова фішингова схема шахраїв. Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку Kyivstar. Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора», — йдеться у повідомленні.

Далі абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші. Так шахраї отримують доступ до сторінок в соцмережах, онлайн-банкінгу.

«Як уберегти себе? Довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії. Не переходьте за сумнівними посиланнями, не діліться номерами телефонів та особистими даними. Будьте пильними та не дайте себе ошукати», — повідомили в МВС.

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Тим часом, фахівці CERT-UA досліджують кібератаку на мережу «Київстар».

«Фахівці Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, разом з колегами з СБУ та представниками телеком-оператора працюють над дослідженням кіберінциденту. Для уникнення перевантаження мереж інших операторів, за запитом СБУ, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій видав розпорядження про тимчасове блокування послуги національного роумінгу для абонентів Київстар», — повідомили в Держспецзв’язку.

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Як писали «ФАКТИ», російські хакери взяли на себе відповідальність за атаку на «Київстар», заявивши про знищення 4 тисяч серверів компанії.

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