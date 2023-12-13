Російські хакери взяли на себе відповідальність за атаку на «Київстар», заявивши про знищення 4 тисяч серверів компанії

Відповідальність за атаку на «Київстар» взяли на себе хакери з «Солнцепек».

Хакери стверджують, що «знищили 10 тисяч комп'ютерів, понад 4 тисячі серверів, усі системи хмарного зберігання даних та резервного копіювання. Причиною кібератаки назвали «забезпечення зв'язком ЗСУ, державних органів та силових структур».

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Багато хакерських угруповань з росії діють під егідою спецслужб. На думку експертів, «Солнцепек» не стала винятком, і її курують співробітники гру рф. «Фокус» писав, що цілями для атак хакерів раніше становилиси Мінрозвитку, коли хакерам вдалося пробитися через слабозахищену пошту одного зі звільнених співробітників установи, сайт «24 канала», багато українських провайдерів. Однією з найнебезпечніших атак називали спробу злому серверів Південного гірничо-збагачувального комбінату, що, за заявою кіберзлочинців, «не дозволить отримати ЗСУ бронежилети, бронеавтомобілі, безпілотники, гаубиці DANA та Zuzana 2». Тоді угруповання заявило, що «знищило понад 30 серверів і викрало важливу інформацію», але у пресслужбі підприємства запевнили, що атака була відбита і всі наслідки усунуті.

Тим часом у «Київстарі» заявляли, що напередодні ввечері частково відновили роботу послуг фіксованого зв'язку, і що відновлювальні роботи намагаються завершити до 13 грудня.

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«Відновлення сервісів може відбуватися поступово, про що ми повідомлятимемо додатково. Після стабілізації роботи мережі всі абоненти та корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатися сервісами компанії, обов'язково отримають компенсації», — зазначали в компанії.

В Службі безпеки України заявили, що кіберфахівці СБУ та спеціалісти «Київстару» у взаємодії з іншими державними органами продовжують роботи з відновлення мережі після вчорашньої хакерської атаки.

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«За попередніми розрахунками, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету. Цифровій інфраструктурі „Київстару“ було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу», — йдеться у повідомленні.

В СБУ підтвердили, що «Солнцепек» є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил рф, яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності.

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Після атаки на національного провайдера СБУ відкрила кримінальне провадження за кількома статтями КК України.

Фото зі сторінки «Київстару»

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