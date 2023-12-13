Догляд за зимовим взуттям: як почистити чоботи, щоби вони служили не один сезон

Коли справа доходить до догляду за взуттям, потрібно робити набагато більше, ніж просто чистити його, особливо взимку. І не існує єдиного способу чищення взуття. Поради можуть відрізнятися залежно від типу взуття та матеріалів, з яких воно виготовлене, зазначає видання shoezone.com. Корисно мати звичку захищати й чистити свої зимові черевики, чоботи та улюблені кросівки, без яких ви не можете жити, щоб бути готовими до будь-яких погодних умов.

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Різноманітні засоби для чищення допоможуть зробити ваше взуття знову схожим на нове. Один з перших і найважливіших кроків при чищенні черевиків — зняти всі шнурки. Це дозволить вам дістатися до кожного куточка та добре почистити взуття.

Ви здивуєтесь, як багато можуть змінити чисті шнурки. Їх можна випрати у пральній машині. Спочатку слід почистити шнурки запасною зубною щіткою або прополоскати у раковині, щоб позбутися застарілого бруду. Якщо вони дуже брудні, використовуйте засіб для виведення плям. Якщо у вас є сітчастий мішок для прання, покладіть шнурки у нього перед пранням.

Ви також можете випрати шнурки вручну в раковині. Трохи мийного засобу для посуду та запасна зубна щітка зроблять свою справу. Перед тим як розпочати роботу, залиште їх у теплій воді щонайменше на 15 хвилин, додавши трохи засобу для виведення плям, якщо це необхідно.

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Шкіра від природи довговічна, але вона все одно потребує догляду та уваги. Її еластична текстура з часом може постраждати від впливу навколишнього середовища. Окрім того, шкіра пориста, тому надмірна кількість води може її пошкодити. Витріть бруд вологою ганчіркою з м'яким милом. Дайте повністю висохнути.

Чистка замші вимагає декількох делікатних прийомів, щоб не пошкодити й не зіпсувати взуття. Почистьте забруднене місце щіткою в обох напрямках. Вологою ганчіркою протріть черевики невеликою кількістю засобу для чищення. Дайте повністю висохнути.

Більшість взуття не є повністю захищеним від погодних умов та води. Тому при покупці варто обробити взуття водовідштовхувальним засобом, щоб створити захисний бар'єр.

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Спрей для захисту взуття — чудовий спосіб захистити його від води та плям. Він підходить для більшості матеріалів, включно із замшею, шкірою та нубуком. Водостійкий віск — це надміцна альтернатива для догляду за туфлями й черевиками, щоб вони були водонепроникними.

Найкращий спосіб захистити взуття від снігу — це обробити його перед використанням водонепроникним просоченням. Таким чином, коли сніг контактує з вашим взуттям, він не просочиться всередину й не зіпсує його.

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Фото Pixabay

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