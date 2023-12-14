«Київстар» закінчує «останню географію»: коли абонентам повернуть повноцінний зв’язок

Компанія «Київстар» майже відновила зв'язок після масштабної хакерської атаки. Найближчим часом абонентам почнуть повертати мобільний інтернет.

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Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров в етері телемарафону.

«Повністю відновлені послуги фіксованого інтернету для дому. Це приблизно 1 млн домогосподарств по всій Україні. Також майже на 99% відновлені послуги голосового зв'язку. Ми прямо зараз закінчуємо „останню географію“ — це правий берег Дніпра у Києві», — заявив Комаров.

Він підтвердив, що компанії не вдалося за заявленим планом відновити мобільний інтернет. Очікувалося, що відновлювати послугу почнуть вночі 14 грудня.

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«На жаль, ми поки не відновлюємося. Але сподіваємося, що сьогодні у другій половині дня ми почнемо відновлення з західної України, регіон за регіоном обережно почнемо відновлювати послуги мобільного інтернету», — пояснив директор компанії.

Нагадаємо, 12 грудня стався масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії «Київстар». Офіційно відомо, що мережу атакували хакери. Відкрито кримінальну справу за вісьмома статтями. Через збій у роботі оператора по всій країні зафіксували відсутність мобільного зв'язку та інтернету, не працював сайт оператора, мобільний застосунок «Київстар». Згодом у «Київстар» повідомили, що хакерам вдалося зламати захист завдяки обліковому запису одного зі співробітників компанії.

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