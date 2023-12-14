Новорічний салат від Людмили Борщ «Ситий гість»: страва «без витребеньок», але дуже смачна й проста у приготуванні

Популярна кулінарка Людмила Борщ вирішила на деякий час перервати серію «географічних» страв для святкового столу. Річ у тім, що після салату «Мілан», який отримав масу схвальних відгуків від шанувальників, пані Людмила збиралася присвятити страву місту Дніпро.

РЕКЛАМА

Але поки вона роздумувала, що більше характерне для цього міста — холодна закуска, гаряча страва чи салат — її раптово запросили на день народження в кафе, де подавали, у тому числі, й незвичайний салатик.

«Днями була в кафе на дні народження у друзів, і там був цей салат, який мене здивував своїм смаком, — розповідає кулінарка. — Давно не пробувала такого смачного салату. Наступного дня я його повторила вдома. Тепер рекомендую вам приготувати й спробувати. Салат цей без „витребеньок“, але дуже смачний, приготувати його нескладно, тому що продукти всі прості та доступні! Спробуйте цей напрочуд смачний салат — і ви точно збережете собі рецепт! І напевне приготуєте його на Різдво та Новий рік», — запевняє кулінарка.

При цьому Людмила Борщ стверджує, що завдяки салату з такою назвою, кожен ваш гість буде ситим, «наїденим» і вдячним турботливій господині.

РЕКЛАМА

Для приготування салату знадобляться:

М'ясо 300 г

РЕКЛАМА

Спеції

Чорнослив 150 г.

Сир 100 г.

Яйця 3 шт.

Горіхи 70 г.

Сіль

Соус тар — тар

Майонез 100 г.

Сметана 50 г.

Огірки 100 г.

Цибуля 70 г.

Оливки 80 г.

РЕКЛАМА

Процес приготування кулінарка показала на відео.

Нагадаємо, українська фудблогерка-красуня Alina Foodee також піклується про своїх шанувальників, і запропонувала їм приготувати на Різдво та Новий рік «пампухи» (наголос на останньому складі) — «ніжні, повітряні, ароматні, з маковою начинкою», які порадують всю сім'ю.

153

Читайте нас у Facebook та Instagram