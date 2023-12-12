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Новорічний салат «Мілан» від Людмили Борщ: готується на «раз-два», а післясмак залишається надовго

19:53 12 грудня 2023
Вигляд салату

Відома кулінарка Людмила Борщ знову запрошує шанувальників у гастрономічну подорож: після відвідування китайського Шанхаю наша дорога лежить до італійського Мілану.

«Мілан славиться кількома популярними туристичними пам'ятками — такими, як Міланський собор і Соборна площа, стадіон Сан-Сіро, і, звичайно, знаменитий на весь світ театр Ла Скала», — розповідає вона.

Але для кулінарині це місто асоціюється з салатом, який вона випадково скуштувала в одному з вуличних кафе. Спробувала, і вирішила приготувати сама.

За словами Людмили Борщ, салат неймовірно смачний, хоч і потребує мінімуму продуктів.

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«Інгредієнтів багато не потрібно, але вони настільки чудово поєднуються один з одним, що кожного разу, коли його готую, закохуюся в цей салат дедалі більше. Він доволі простий, готується на раз-два, але післясмак залишається надовго», — запевняє майстриня кулінарії.

«Салат нашвидкуруч» виручить господиню під час раптового приходу гостей, але буде доречним також і на святковому столі у новорічну ніч.

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Для салату знадобляться:

  • яйця — 5 шт.
  • цибуля зелена
  • огірок солоний — 1−2 шт.
  • сир плавлений — 2 шт.
  • горошок — 5 ст.л.
  • сіль, перець за смаком
  • майонез.

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Нагадаємо, що багатьом українкам також сподобалися такі салати Людмили Борщ, як «Чорна перлина» та «Одеса».

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