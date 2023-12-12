Новорічний салат «Мілан» від Людмили Борщ: готується на «раз-два», а післясмак залишається надовго
Відома кулінарка Людмила Борщ знову запрошує шанувальників у гастрономічну подорож: після відвідування китайського Шанхаю наша дорога лежить до італійського Мілану.
«Мілан славиться кількома популярними туристичними пам'ятками — такими, як Міланський собор і Соборна площа, стадіон Сан-Сіро, і, звичайно, знаменитий на весь світ театр Ла Скала», — розповідає вона.
Але для кулінарині це місто асоціюється з салатом, який вона випадково скуштувала в одному з вуличних кафе. Спробувала, і вирішила приготувати сама.
За словами Людмили Борщ, салат неймовірно смачний, хоч і потребує мінімуму продуктів.
«Інгредієнтів багато не потрібно, але вони настільки чудово поєднуються один з одним, що кожного разу, коли його готую, закохуюся в цей салат дедалі більше. Він доволі простий, готується на раз-два, але післясмак залишається надовго», — запевняє майстриня кулінарії.
«Салат нашвидкуруч» виручить господиню під час раптового приходу гостей, але буде доречним також і на святковому столі у новорічну ніч.
Для салату знадобляться:
- яйця — 5 шт.
- цибуля зелена
- огірок солоний — 1−2 шт.
- сир плавлений — 2 шт.
- горошок — 5 ст.л.
- сіль, перець за смаком
- майонез.
Нагадаємо, що багатьом українкам також сподобалися такі салати Людмили Борщ, як «Чорна перлина» та «Одеса».