Нічна масована атака російських безпілотників виявилася безуспішною: ППО знищила всі запущені дрони

Противник після атаки України «Кинжалами» запустив з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край рф) ударні безпілотники типу «Shahed».

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Як повідомляють в командуванні Повітряними Силами ЗСУ, у ніч проти 15 грудня всі 14 ворожих безпілотників було збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом доби відбулося 110 бойових зіткнень:

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 15 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони успішно відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 22 атаки південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники успішно відбили 17 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника північніше Приютного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удари по 2 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та 2 склади боєприпасів противника.

Втрати особового складу ворожої армії наблизилися до 344 тисяч військових — за добу ЗСУ ліквідували більше тисячі окупантів.

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Фото Генштабу ЗСУ

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Фото зі сторінки командування Повітряними Силами ЗСУ

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