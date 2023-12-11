Найкоротший шлях до Перемоги України пролягає через Крим: західні експерти про єдиний спосіб змусити путіна відступити

Над західними прихильниками України нависла пелена песимізму. Від Вашингтона до Берліна поширився фаталістичний настрій. Минулого місяця NBC News і німецький таблоїд Bild повідомили, що американські та європейські чиновники обговорюють можливість припинення війни.

РЕКЛАМА

Єдиний спосіб змусити президента путіна відступити від своєї мети — це дати Україні засоби, щоб перемогти його на полі бою. Це не є нездійсненним завданням, але воно вимагає від Сполучених Штатів не втрачати самовладання, усвідомлення ставок і визначення найкращого шляху вперед.

Успішна стратегія США щодо війни в Україні має починатися з визнання того, що москва не зацікавлена у справжньому припиненні бойових дій. Ми вже знаємо, йдеться у публікації, що путін розглядає припинення вогню як інструмент війни. З 2014-го по 2022 рік, як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, росія погодилася на 20 перемир'їв в Україні — і негайно порушила кожне з них. путін може запропонувати ще одну таку угоду в найближчі місяці, але вона матиме лише одну мету: дати своїм військам перепочинок перед відновленням бойових дій.

Без звільнення Криму Україна ніколи не буде в безпеці. Окупована територія є ключовим плацдармом і базою постачання для російських операцій на півдні України. Як перший крок, Україна повинна позбавити росію свободи діяти з Криму.

РЕКЛАМА

Україна має політичну волю та креативність, щоб розпочати масштабну кампанію для повернення Криму, але саме Сполучені Штати мають забезпечити її успіх. Хоча деталі, звичайно, мають бути залишені українським військовим, кримська кампанія, швидше за все, складатиметься з трьох етапів.

Першим етапом буде ізоляція півострова. З цією метою Захід має надати Україні зброю, необхідну для знищення або принаймні виведення з ладу Керченського мосту. Виведення з ладу єдиного прямого сполучення між росією та Кримом створить величезний тиск на інший шлях росії до Криму, який пролягає через так званий сухопутний міст — довгу ділянку окупованої території України вздовж узбережжя Чорного моря. Це означає, що Вашингтон має також допомогти Україні в націлюванні на ключові транзитні вузли на цьому маршруті, включаючи Генічеський, Сиваський і Чонгарський мости, які з'єднують окупований Крим з Херсонською областю. Україна повинна мати можливість здійснювати постійний тиск на ці об'єкти і бути на крок попереду російських інженерних підрозділів.

Другий етап кримської кампанії передбачає виведення з ладу військово-морських і військово-повітряних баз півострова, щоб були непридатними для використання російськими військами. Це вимагає термінових і масових поставок ПЗРК, включно з варіантами з унітарною боєголовкою та 190-міліметровою касетною бомбою. Під тиском Вашингтона Берлін можна переконати також поставити німецькі «Тауруси» — потужні крилаті ракети повітряного базування. Досі Україна досягла певних успіхів, завдаючи ударів по російських кораблях, батареях ППО, платформах радіоелектронної боротьби, аеродромах і штабах у Криму за допомогою переобладнаних зенітно-ракетних комплексів С-200 радянських часів, а також британських Storm Shadow і французьких крилатих ракет SCALP-EG, що запускаються з повітря. Однак С-200 є менш точними, ніж більш сучасні системи, а крилаті ракети Storm Shadow і SCALP-EG, як і Taurus, мають запускатися з повітря, що обмежує їх використання доти, доки Україна не контролює небо. Ба більше, Велика Британія, Франція та Німеччина мають лише невеликі запаси цієї зброї. Ось чому надання ПЗРК, які існують у великій кількості, є настільки важливим.

РЕКЛАМА

Третя фаза кримської кампанії — завдавання ударів по ключових об'єктах на території російської федерації. Російські війська, витіснені з Криму, мають бути позбавлені притулку по інший бік кордону, де вони могли б перегрупуватися для наступної атаки. Сполучені Штати обмежили використання зброї, яку вони постачають, цілями на території окупованої України; натомість Вашингтон має допомогти Києву у розробці та виробництві власного потенціалу для завдавання ударів по російських військово-морських і військово-повітряних базах у Ростовській області, Краснодарському краї та інших регіонах росії, розташованих по той бік моря від Криму або на кордоні з окупованою Україною.

Американські політики повинні визнати, що найкоротший та найпряміший шлях до Перемоги для України пролягає через Крим. Україна має бути озброєна, навчена та оснащена з урахуванням кампанії за півострів. Так само, як війна росії проти України почалася з вторгнення у Крим у 2014 році, так само вона закінчиться лише тоді, коли Україна врешті-решт відновить там свій контроль.

РЕКЛАМА

Для Вашингтона ясний погляд на кампанію за Крим є протиотрутою від приреченості й похмурості. Скоригувавши свою стратегію, Захід може допомогти Україні досягти вирішального прогресу, послабити росію в Чорному морі та прокласти шлях до завершення цієї тривалої й кровопролитної війни.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що очільник кремля путін не повинен покладатися на те, що Захід відступить, і пообіцяв подальшу військову допомогу Україні.

164

Читайте нас у Facebook та Instagram