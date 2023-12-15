Після хакерської атаки «Київстар» не зможе повністю відновитися: кіберфахівці дали поради абонентам оператора

Після хакерської атаки деякі сегменти в мобільному звʼязку «Київстар» не зможуть відновити до кінця. Про це повідомили джерела в кіберсфері, повідомляють «Українські новини».

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«Система зазнала критичного ушкодження. Нажаль відновити деякі сегменти не представляється можливим», — повідомили співрозмовники.

Наразі проводиться поступове включення абонентів.

В свою чергу, кіберфахівці рекомендують змінити паролі до облікових записів, де використовувася номер мобільного телефону «Київстар» в якості логіну. Окрім цього бажано встановити двохфакторну аутентифікацію на всіх сервісах, де тільки можливо.

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Як писали «ФАКТИ», оператор «Київстар» відновив домашній інтернет та голосовий зв'язок. 12 грудня зранку в мережі мобільного оператора стався масштабний збій через хакерську атаку. Через збій у роботі оператора МОЗ внесло тимчасові зміни до правил видачі електронних рецептів.

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