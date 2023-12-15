Через збій у «Київстара» МОЗ внесло тимчасові зміни до правил видачі електронних рецептів: що важливо знати

У Міністерстві охорони здоров`я на період відновлення мобільного звʼязку оператора «Київстар» внесли зміни стосовно формування електронних рецептів.

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В МОЗ зазначають, що у період, коли люди не мають змогу отримувати на телефони сповіщення із номером та кодом рецепта, сповіщення не будуть надходити пацієнтам усіх операторів мобільного звʼязку.

«Для отримання нових рецептів з 15 грудня 2023 року лікар обовʼязково має надрукувати вам паперову інформаційну довідку або передати її в електронному вигляді. Така інформаційна довідка міститиме і номер рецепта, і код його погашення, який необхідно надати працівнику аптеки. Це також можна зробити дистанційно в узгодженому між лікарем та пацієнтом форматі (телефоном, месенджером тощо)», — йдеться у повідомленні.

Якщо рецпт був виписаний до 14 грудня включно, а смс-сповіщення досі не надішло, ви можете повторно звернутися до лікаря, який згенерує нову інформаційну довідку.

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Якщо попередньо вам був виписаний е-рецепт, проте смс все ж вдалося отримати, ніякі додаткові кроки не потрібні.

«Звертаємо вашу увагу: ці зміни — тимчасові та вжиті на період кризи та стосуються користувачів усіх мобільних операторів. Після повноцінного відновлення звʼязку серед усіх абонентів мобільного оператора, смс-інформування пацієнтів про номер та код погашення е-рецепта буде відновлено», — зауважили у міністерстві.

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Ці зміни стосуються усіх програм, за якими призначаються ліки за е-рецептом, — як за програмою реімбурсації, так і за власні кошти пацієнта. У той же час вони не впливають на процеси щодо виписування е-рецептів на медичні вироби.

Раніше в МОЗ повідомляли про зміни у правилах отримання та використання електронних рецептів на ліки. Якщо раніше пацієнт міг отримати перший е-рецепт без візиту до лікаря лише за наявності гострих чи хронічних захворювань, а у всіх інших випадках він обов’язково мав бути фізично присутнім на прийомі, то наразі ця вимога не є обовʼязковою.

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Фото МОЗ

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